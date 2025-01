Banaler Grund für heftigen Streit gelüftet! So erklären Laura und Pietro ihr "blaues Auge"

Köln/Chemnitz - Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) sprachen an diesem Wochenende erneut über die berüchtigte Skandalnacht in ihrer Kölner Villa und enthüllten vor zahlreichen Fans den wahren Grund, der zum Polizeieinsatz geführt hatte. Der war allerdings überraschend banal.

"Es war einfach in dem Moment zu viel. Meine Emotionen waren gefühlt schon 'da oben'. Dann hat's kurz Klick gemacht und dann ist das [der Streit] ein bisschen ausgeartet", erinnerte sich die 29-Jährige an die Skandalnacht zurück. "Ich glaube, jede Frau und jede Mama kann das verstehen."

Und auch am Samstagabend betonten die beiden bei ihrem ersten gemeinsamen Live-Event in Chemnitz "OMG - Das Couchgespräch", dass Pietro nie die Hand gegen seine Liebste erhoben habe.

Pie und Laura hatten sich in den letzten Monaten bereits mehrfach zu dem heftigen Streit, der sich in der Nacht zum 7. Oktober in ihren vier Wänden abgespielt hatte, geäußert und klargestellt, dass es entgegen der Gerüchte nicht zu Handgreiflichkeiten zwischen dem Paar gekommen sei.

Laura offenbarte an diesem Wochenende, nach der Geburt ihres zweiten Kindes mit ihren Emotionen zeitweise überfordert gewesen zu sein. © Instagram/lauramaria.rpa

In die Kölner Uniklinik sei Laura anschließend auf eigenen Wunsch gebracht worden, wie sie erklärte.

"Ja, ich war im Krankenhaus. Aber einfach aus dem Grund, dass ich mit meinen Emotionen und Nerven so am Ende war, dass ich gesagt hab, ich will einmal weg, mich durchchecken lassen, weil ich das einfach in dem Moment gebraucht habe", offenbarte die Lombardi-Verlobte.

Und auch die Gerüchte um ein angebliches blaues Auge, das Laura durch den Streit davongetragen habe, schuf das Paar aus der Welt.

"Ich hab am nächsten Tag ein Bild von mir und Amelio gepostet und da sah es so aus, weil ich Augenringe hatte, als hätte ich einen blauen Fleck", erklärte die Zweifach-Mama vor dem Live-Publikum - und hoffte wohl, den Polizeieinsatz und die damit verbundenen Schlagzeilen um das Paar ein für alle Mal ad acta legen zu können.