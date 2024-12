09.12.2024 10:59 1.028 Was macht Pietro Lombardi in Chemnitz?

Musiker Pietro Lombardi (32) gab am Sonntag auf seinem Instagram-Kanal seine Kooperation mit dem KRAFTVERKEHR in Chemnitz bekannt. Was erwartet die Fans?

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Am Sonntagabend gab Pietro Lombardi (32) auf seinem Instagram-Kanal seine Kooperation mit dem KRAFTVERKEHR in Chemnitz bekannt. Doch was passiert da genau? Pietro Lombardi (32) und KRAFTVERKEHR-Geschäftsführer Thomas Waldheim (54). © Nico Einert/KRAFTVERKEHR Darauf haben der Musiker, KRAFTVERKEHR-Investor Andreas Wöllenstein und KRAFTVERKEHR-Geschäftsführer Thomas Waldheim (54) bereits seit Monaten hingearbeitet. Der DSDS-Gewinner sagte am Abend dazu: "Jetzt starte ich in Chemnitz, der Kulturhauptstadt 2025, mein neues Herzensprojekt." Auf Instagram bemerkten seine Follower sicherlich schon, dass er sich schon mal in Chemnitz blicken ließ. Doch keiner ahnte bisher, aus welchem Grund. Pietro Lombardi Vielsagende Ankündigung von Pietro Lombardi: Kehrt er doch zu "DSDS" zurück? Wie entstand die Verbindung zum Chemnitzer KRAFTVERKEHR? Sport-, Event- und Künstlermanager Andy Boadu unterstützt mit seinen internationalen Kontakten in die Sport-, Musik-, Show- und Influencerszene seit 2022 die Geschäftsführung der Unternehmen KRAFTVERKEHR und Schloz Wöllenstein. Was erwartet die Fans nun? Pietro Lombardi (32) plant auch seine Tourproben in Chemnitz. © Georg Wendt/dpa Pietro Lombardi wird als Künstler regelmäßig im KRAFTVERKEHR zu Gast sein und will als eigenständiger Produzent hier neue Veranstaltungskonzepte entwickeln. Geplant sind unter anderem ein Familienfestival, die Entwicklung von Stream- und TV-Produktionen und auch Tourneeproben. Pietro Lombardi verkündete: "Ich habe meine Tourproben im Kraftverkehr geplant. Mein größtes Projekt wird es aber, für Euch ein Kinderfestival auf die Beine zu stellen, um Euren Familien Spaß und Freude zu bereiten. Ich freue mich extrem darauf." Pietro Lombardi Pietro Lombardi im Kreuzverhör: Muss ihm Dieter Bohlen für immer dankbar sein? In den nächsten Tagen sollen dann weitere Einzelheiten bekannt gegeben werden.

