Zoff im Patchwork-Paradies: Pietro Lombardi ätzt gegen Julian Engels - der reagiert prompt!

"Warum rufst du nicht an und sagst 'Hey, Alessio konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Das war irgendwie komisch diese Nacht. Hat er bei euch was Gruseliges geguckt?'", wollte der 30-Jährige von Julian wissen.

Genauer gesagt um 5.48 Uhr! "Der Große konnte nicht gut schlafen und hatte Angst, weil er ein gruseliges Video am Wochenende gesehen hat", hatte Julian öffentlich in seiner Story erklärt und damit klare Andeutungen in Richtung "Pie" und seiner Liebsten Laura Maria Rypa (27) gemacht.

In seinem Auto äußerte sich der Sänger zu den vermeintlichen Vorwürfen. © Montage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi

Doch damit nicht genug! Einmal in Rage geredet, ledert Pietro so richtig ab. "Das ist nicht korrekt. Wir können reden und sind alt genug. Und jetzt schreiben die Leute wir seien verantwortungslos - das kann ich nicht so stehen lassen", so Pietro.

Er habe Julian extra geschrieben und ihn darum gebeten, "die Story wieder runterzunehmen", teilte Pietro mit. "Ich weiß nicht, ob es dich in deinem Ego gekränkt hätte. Ich finde es wirklich schade, weil die Story immer noch online ist".

Aber auch versöhnliche Worte gingen "Pie" während des vermeintlichen Horrorfilm-Gates über die Lippen. "Ich respektiere dich dafür, was du für Alessio und deine Tochter tust. Also respektiere bitte auch meine Frau, die jetzt Nachrichten bekommt, weil jeder weiß, dass Alessio bei uns war."

Hat Alessio denn überhaupt Horrorfilme gesehen? "Natürlich hat er keinen geschaut. Jetzt hole ich ihn in zwei Tagen wieder ab, gebe ihm einen Kuss und dir eine Kopfnuss", witzelte Pietro noch. Doch dann meldete sich Julian erneut!