Playboy-Model mit nur 46 Jahren gestorben

Das teilte ihr Ex-Ehemann und Vater ihrer beiden Töchter, Tanner Slaught, auf Bellamars Facebook-Seite mit. Demnach sei das Model bereits am 20. Dezember vergangenes Jahr an einem Herzinfarkt gestorben.

Bellamar warf Schauspieler Jeremy Piven (59) vor, sie am Filmset begrapscht zu haben. Der Hollywood-Star wies jedoch die Vorwürfe zurück. © EPA/PAUL BUCK

Mittlerweile ist die Spendenaktion abgeschlossen. Umgerechnet knapp 1000 Euro sind zusammengekommen. Gelder, die über den geforderten Betrag hinausgingen, würden an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet werden, versicherte Slaught.

"Mit eurer Hilfe konnten wir Ari am 8. Februar 2025 in ihre letzte Ruhestätte bringen", hieß es in einem Update.

Bellamar, die in Florida geboren wurde und in Kanada aufgewachsen war, wurde vor allem als Playboy-Model bekannt. Zudem hatte sie auch kleinere Filmrollen wie beispielsweise in "Suicide Squad" (2016), "Hangover 3" (2013) und "Raven" (2010). Auf Instagram beschrieb sie sich als "Schauspielerin, Aktivistin und Mutter".

2017 warf Bellamar ihrem Kollegen Jeremy Piven (59) vor, sie am Set von "Entourage" begrapscht zu haben. Der Schauspieler wies jedoch die Vorwürfe zurück.