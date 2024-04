Darum sagt Playmate Annetta Negare nach erstem Flug mit Töchterchen Lia: "Nie wieder"

Playmate Annetta Negare (31) hat den ersten Flug mit Töchterchen Lia hinter sich. © Fotomontage: Instagram/annetta_negare

Am heutigen Freitagmorgen meldete sich die 31-Jährige via Instagram bestens gelaunt aus dem Sizilien-Urlaub. Im gelben Sommerkleid begrüßte sie ihre rund 55.000 Follower und verriet: Ihre Tochter hat ihre allerersten Flüge hinter sich.

"Wir sind zuerst von Berlin nach München und dann von München nach Sizilien geflogen", erklärte die Blondine - zwei Flüge, zwei völlig unterschiedliche Gefühlswelten, wie Annetta anschließend offenbarte.

"Nach dem ersten Flug habe ich gedacht, dass ich nie wieder mit ihr fliege, weil das echt anstrengend war", verdeutlichte die langjährige Wahl-Hamburgerin. Eine Sache habe sie dabei besonders fertig gemacht, unterstrich sie.

"Man sitzt da und das Baby schreit, und dann gucken dich alle Leute an. Die Fluggäste haben uns so ein schlechtes Gefühl gegeben, das hat mich so verunsichert", gestand die gebürtige Schwäbin.

In München habe sie deshalb ihre Mutter angerufen und um Rat gefragt. "Sie meinte nur: 'Die Leute, die mit den Augen rollen, haben keine Kinder. Es ist ein Baby, da kannst du nur für sie da sein und Ruhe bewahren'. Und sie hat recht!", bekräftigte Annetta.