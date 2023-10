Annetta Negare überglücklich: Playmate ist Mama geworden!

Annetta Negare (30) und ihr Mann Tobi (43) schwelgen im Elternglück. © Screenshot/Instagram/annetta_negare (Bildmontage)

Während es auf ihrem Instagram-Account zuletzt verdächtig still geworden ist, verriet das Model der Bild-Zeitung die aufregenden Neuigkeiten: Demnach kam ihre Tochter mit dem Namen Lia pünktlich an ihrem geplanten Entbindungstermin in einem Berliner Krankenhaus zur Welt.

"Sie kam natürlich zur Welt und mein Mann Tobi war die ganze Zeit bei mir und hat mich unterstützt und mir die Hand gehalten", erklärte die 30-Jährige überglücklich.

Im April dieses Jahres hatte Annetta die Baby-Bombe platzen lassen: Dabei verriet das Playboy-Häschen auch, dass sie sich künstlich befruchten ließ. Lange Zeit hätten sie und ihr Ehemann Tobi (43), mit dem sie bereits seit 2018 verheiratet ist, es auf dem natürlichen Weg versucht – doch ohne Erfolg.

Also entschied sich das Paar für die Befruchtung in einer Kinderwunschklinik – und endlich durften sie sich über positive Nachrichten freuen.