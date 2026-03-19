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Kurios: Thomas heißt jetzt anders

Sänger Thomas Anders und seine Familie haben ihren Namen offiziell geändert. Warum, das erklärt der frühere Modern-Talking-Star in einem Interview.

Von Jenny Tobien

Koblenz - Aus bürokratischen Gründen hat Popsänger Thomas Anders seinen bürgerlichen Namen Bernd Weidung abgelegt und auch seine Familie heißt neuerdings anders - und zwar Anders. 

Bis vor Kurzen hieß Thomas Anders (63) noch mit bürgerlichem Namen Bernd Weidung. Jetzt gibt es diesen Namen in seinem Pass nicht mehr.
Bis vor Kurzen hieß Thomas Anders (63) noch mit bürgerlichem Namen Bernd Weidung. Jetzt gibt es diesen Namen in seinem Pass nicht mehr.  © Hendrik Schmidt/dpa

Da das übliche rückseitige Pflichtfeld des Künstlernamens auf seinem Personalausweis sowie im Reisepass seit 2025 aus Datenschutzgründen im internationalen digitalen Erfassungssystemen fehle, sei es immer wieder zu Problemen auf Reisen gekommen, sagte der 63-jährige Koblenzer der "Bild".

Kompliziert wurde es etwa im Hotel oder am Flughafen - wenn das Ticket auf Thomas Anders ausgestellt gewesen sei. "Es gilt tatsächlich zum Abgleich nur noch ein Name – nämlich der, der auf der Vorderseite im Pass eingetragen ist", erklärte der frühere Modern-Talking-Star.

Deshalb habe er sich für einen Namen entscheiden müssen, erklärte dessen Ehefrau Claudia. "Da er in der Öffentlichkeit automatisch als Thomas Anders wahrgenommen wird, seit Beginn der 80er Jahre, war die Entscheidung aus logistischen Gründen klar."

Gemeinsam mit Dieter Bohlen (72, r.) feierte Thomas Anders bis in die 2000er Jahre hinein große Erfolge.
Gemeinsam mit Dieter Bohlen (72, r.) feierte Thomas Anders bis in die 2000er Jahre hinein große Erfolge.  © Katja Lenz/dpa

Thomas Anders Ehefrau Claudia: "Jetzt heißen wir alle anders!"

Auch Ehefrau Claudia und der gemeinsame Sohn haben den Nachnamen Anders angenommen.
Auch Ehefrau Claudia und der gemeinsame Sohn haben den Nachnamen Anders angenommen.  © Annette Riedl/dpa

Wie das Management des Künstlers bestätigte, steht nun seit Februar 2026 ausschließlich der Name Thomas Anders in dessen Pass. "Mein bürgerlicher Name Bernd Weidung existiert damit offiziell nicht mehr", erklärte der 63-Jährige.

Auch seine Frau sowie sein Sohn hätten sich entschieden, ihre Nachnamen offiziell von Weidung zu Anders zu ändern. "Jetzt heißen wir alle anders!", wird Ehefrau Claudia in der "Bild" zitiert.

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"Es fühlt sich für uns als Familie richtig und gut an." Sie nenne ihren Mann weiterhin Schatzi. "Den Müll hinaustragen muss er auch weiterhin, ob als Bernd oder als Thomas. Nur seine Schwester weigert sich, ihn Thomas zu nennen."

Thomas und Claudia Anders sind seit mehr als 25 Jahren verheiratet. Mit Dieter Bohlen (72) feierte Anders als Modern Talking bis zur endgültigen Trennung 2003 weltweit Erfolge.

Titelfoto: Annette Riedl/dpa

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