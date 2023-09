Porno-Regisseurin klärt auf: Können Jugendliche etwas von den Sex-Filmen lernen?

Leipzig/Berlin - Mit 22 Jahren hat Paulita Pappel (35) ihren ersten Porno gedreht. Heute ist sie sowohl Darstellerin als auch Regisseurin und Unternehmerin. Sie betreibt zwei Porno-Websites, ist Mitorganisatorin beim Pornofilmfestival Berlin und arbeitet als Intimitätskoordinatorin an Filmen und Serien. Am 31. August erschien Pappels erstes Buch "Pornopositiv" . TAG24 hat sie zum Interview getroffen.

Setzt sich dafür ein, dass Pornos nicht länger tabuisiert werden: Porno-Darstellerin, Regisseurin und Unternehmerin Paulita Pappel (35). © Paulita Pappel/Kasia Zacharko

TAG24: Frau Pappel, Sie stellen in ihrem Buch den Begriff Porno und die damit einhergehenden Vorurteile infrage. Was stört Sie an der Wahrnehmung von Pornos?

Paulita Pappel: Ich denke, die meisten Menschen haben ein ganz konkretes Bild im Kopf, wenn man das Wort "Porno" sagt: eine schlanke, blonde Frau mit großen Brüsten. Diese Vorstellung bewehrt sich, dabei ist sie vollkommen veraltet und die Pornoindustrie inzwischen viel breiter aufgestellt. Es gibt heutzutage so viele Menschen, die nicht diesem Klischee entsprechen, die feministische oder auch alternative Pornos drehen. Es ist einfach viel diverser, als die meisten denken.

Ich stelle dieses alte Bild infrage, weil ich möchte, dass Menschen realisieren, dass Pornografie vielfältig ist und Pornos nicht länger tabuisiert werden.

TAG24: Pornografie wird nach wie vor als etwas Schmutziges angesehen, was im Hinterzimmer passiert. Dabei, so sagen Sie, haben Pornos riesiges Potenzial. Welches Potenzial sehen sie darin und was muss sich ändern, um dieses Potenzial zu verwirklichen?

Paulita Pappel: Ich denke, das Potenzial steckt darin, dass, wenn wir dem Ganzen einmal positiv gegenübertreten, wir auch unserer Sexualität und unseren Fantasien mit einer positiven Haltung begegnen können. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir Menschen brauchen, um einen unbeschwerten, gesunden Umgang mit unserer Sexualität zu erlernen. Dass Pornografie in diese Schmuddelecke verdrängt wird, ist ja auch nur eine Konsequenz dessen, dass unsere Gesellschaft eben nicht unbeschwert mit Sexualität umgeht.

Pornos geben uns die Möglichkeit, unsere Fantasien in einem geschützten Rahmen zu erforschen und zu entdecken. Sie helfen uns dabei, unsere eigene Sexualität besser zu verstehen und letztlich genießen zu können. Um dahin zu kommen, muss die Gesellschaft zunächst jedoch viel mehr über Pornografie sprechen. Wir müssen aufhören, sie zu kriminalisieren und zu stigmatisieren und anfangen, sie als Unterhaltungsprodukt zu verstehen. Und dann müssen wir Wege finden und fördern, um dieses Produkt qualitativ hochwertiger und vielfältiger zu machen.