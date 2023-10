"Power Rangers"-Schauspieler in tiefer Trauer: Sohn stirbt mit nur zehn Jahren

Byron Bay (Australien) - Eka Darville (34) muss derzeit einen harten Schicksalsschlag verkraften. Der australische Schauspieler , der durch seine Hauptrollen in den Serien "Marvel's Jessica Jones" (2015-2019) und "Power Rangers R.P.M." (2009) berühmt wurde, ist dreifacher Vater und hat nun einen seiner Söhne an eine grausame Krankheit verloren.

In den folgenden fünf Monaten erlitt der Zehnjährige weitere, unkontrollierte Anfälle und wurde im Januar 2023 erneut in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine MRT-Untersuchung brachte endlich Erkenntnis: Im Gehirn wuchsen mehrere bösartige Tumore.

Der Schauspieler hat seinen zehn Jahre alten Sohn an Krebs verloren. © Screenshot/Instagram/lets.go.mana

Auf der Spendenseite und auf Instagram gab die Familie regelmäßige Updates zum Gesundheitszustand von Mana. In ihrem aktuellsten Video wandte sich die Großmutter des Kleinen nun mit traurigen News an alle, die die Reise des Jungen mitverfolgten.

Beide Tumore waren nach der OP zurückgekommen und sind immer weiter gewachsen. Mana habe den Kampf gegen den aggressiven Krebs verloren.

"Jetzt ist er frei. Jetzt tanzt er im Licht. Wir alle sehen es, wir fühlen es, und ich weiß, dass viele von euch, so wie ich, Mana geliebt haben", sagte die Oma im Video.

Eka Darville hatte aufgrund der Erkrankung seines Sohnes eine Drehpause eingelegt. 2024 wird der Schauspieler in seinem neuen Science-Ficton-Action-Film "Kingdom Of The Planet Of The Apes" zu sehen sein.