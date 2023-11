"Pretty Little Liars"-Star über düstere Vergangenheit: "Hatte mit 12 einen Blackout"

Los Angeles (USA) - Man kennt sie aus Filmen wie "Brave Mädchen tun das nicht" (2020) oder "Scream 4" (2011). Ihren großen Durchbruch als Schauspielerin erlangte Lucy Hale (34) aber mit ihrer Rolle als Aria Montgomery in der Mystery-Grusel-Serie " Pretty Little Liars " (2010 bis 2017). Doch ihr Leben war nicht immer von Ruhm und Erfolg geprägt.

"Ich hatte mit zwölf Jahren einen Blackout. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Ich habe mich übergeben, mir war so schlecht, und ich erinnere mich, dass ich so verzweifelt war, als ich begriff, was passiert war."

Im Podcast " Call Her Daddy " spricht die US-Amerikanerin offen über die düsteren Momente in ihrer Vergangenheit. Jahrelang kämpfte Lucy Hale mit Alkoholsucht und einer Essstörung.

Lucy Hale (r.) mit ihren Schauspielkollegen Austin Stowell (l.) und Michael Pena (M.) im Film "Fantasy Island". © -/Sony Pictures /dpa

So kam es, dass sich Hale in jungen Jahren immer weiter in die Sucht trieb. Das ging sogar so weit, dass sie sich nüchtern unwohl fühlte, wenn sie mit Freunden unterwegs war.

Mit 23 Jahren, als Hale eine der Hauptrollen in "Pretty Little Liars" bekam, durchlief sie eine harte Entzugskur. "Ich glaube nicht, dass jemand bei den Dreharbeiten davon wusste. Das war ein entscheidender Moment in meinem Leben", erinnerte sie sich.

Doch das erste Mal richtig nüchtern wurde die Schauspielerin erst mit 32 Jahren. Zuvor ging es noch einmal deutlich abwärts. Zum Alkohol gesellte sich die Kokain-Sucht: "Ich hatte Momente, in denen ich ins Krankenhaus musste. Es wurde wirklich dunkel. Ich war sehr traurig."



Die Corona-Pandemie half der Schauspielerin, ihren Entzug durchzuziehen. Heute ist Lucy Hale trocken: "Nüchtern zu sein ist das Beste, was ich je für mich getan habe. Das bedeutet aber nicht, dass es einfach ist."