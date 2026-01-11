 6.500

Sorge um Aschenbrödel-Prinz: Pavel Travnicek auf Intensivstation

Große Sorge um den Prinzen aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"! Schauspieler Pavel Travnicek liegt nach Angaben seiner Frau Monika derzeit im Krankenhaus.

Von Emelie Herrmann

Prag - Große Sorge um den Prinzen aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"! Schauspieler Pavel Travnicek (75) liegt nach Angaben seiner Frau Monika (40) derzeit im Krankenhaus.

In "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist Travnicek in seiner Rolle als Prinz jedes Jahr zu Weihnachten zu sehen.
"Vor uns liegt noch ein weiter Weg, aber mein Mann hat eine enorme Willenskraft und grüßt euch alle von der Intensivstation", so die 40-Jährige bei Facebook.

Der Prinzendarsteller werde derzeit in einem Krankenhaus in Prag behandelt, wo er sich laut der Zeitung "Blesk" einer vierfachen Bypass-Operation unterzog.

"Mein Mann ist erneut geboren worden", fügte Ehefrau Monika hinzu.

Schwere gesundheitliche Probleme machen Pavel Travnicek (75) zu schaffen.
Sie bedankte sich bei den behandelnden Ärzten für die "Rettung unseres ewigen Prinzen". Bereits im vergangenen Sommer wurde Travnicek nach Herzproblemen ein Schrittmacher eingesetzt.

Titelfoto: WDR/Degeto

