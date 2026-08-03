Bayern-Ikone im siebten Himmel? Französin soll es Thomas Müller angetan haben
Vancouver (Kanada) - FC-Bayern-Ikone und Magenta-Experte Thomas Müller (36) ist offenbar wieder in festen Händen. Der Star des kanadischen MLS-Fußballclubs Vancouver Whitecaps bleibt in Sachen Partnerin offenbar mit seinem Heimat-Kontinent verbunden.
Wie die "Bild" berichtet, handelt es sich bei seiner neuen Liebe um die Französin Eve Rose Bitbol (26).
Die zehn Jahre jüngere Lebensgefährtin ist nicht als Trash-TV-Sternchen, Laufsteg-Model, Schauspielerin oder Castingshow-Teilnehmerin bekannt geworden. Ganz im Gegenteil.
Bitbol scheint ein großer Fan von Privatsphäre und Zurückhaltung zu sein. Auf Instagram dürfte sie noch nicht einmal live streamen, weil sie deutlich unter 1000 Follower hat.
Auf LinkedIn sind es noch weniger. Hier hat sie am Freitagnachmittag auch ihr Profilfoto gelöscht. In Sachen Business- und Finanzwelt scheint sie sehr erfolgreich unterwegs zu sein.
2025 absolvierte sie an der renommierten Wirtschaftshochschule ESSEC einen "Bachelor of Business Administration" mit dem Schwerpunkt "Finance und Strategy".
Laut "Bild"-Informationen soll der Fußballprofi die attraktive Französin seinen Freunden und Bekannten ganz selbstverständlich als seine Partnerin vorstellen. Ein Geheimnis soll es also nicht sein – man hängt es bloß nicht an die große Glocke.
Neue Liebe schon bei allen Live-Events an seiner Seite?
Als Müller für MagentaTV während er WM im Einsatz war, sei die 26-Jährige im Stadion an seiner Seite gesehen worden – Händchen haltend. Eine offizielle Stellungnahme des mutmaßlichen Paares gab es bislang noch nicht.
Bitbol soll Bayern-Ikone Müller auch zu seinem ersten "MLS-All-Star"-Wettbewerb begleitet. Dort stellte er mit 79 Punkten den Rekord bei der Skill-Challenge auf und wurde feierlich zum Sieger gekrönt.
"King Müller, first of his name", schrieb die Liga kurz und knapp zu dem Video auf Instagram. Zu Deutsch: "König Müller, erster seines Namens." Offenbar ist seine neue Freundin also auch noch Glücksbringer und Motivation für den Sportler. Und das kann wohl auch jeder nachvollziehen.
Titelfoto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Foto von ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP