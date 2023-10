Profifriseur warnt vor Haarprodukten aus Drogerie: "Haare direkt zum Friedhof bringen"

Instagram-Hairstylist Dejan Garz erklärt, zu welchen Drogerieprodukten er als Friseurmeister "nein" sagt. © Montage: Screenshot Instagram/dejangarzhairstylist

Der "Hair-Fluencer" klärt mit seinem Account auf, spricht Empfehlungen aus und gibt immer wieder Tipps zu einer gesunden Haarroutine.

In seinem Format "Haarsprechstunde - Let's Talk About Hair" nimmt er sich ab und an sogar reale Beispiele vor, die Fans eingeschickt haben

Neben Bewertungen zu den Haarprodukten von Pamela Reifs (27) neuer Beauty-Linie, hat sich der Hairstylist zuletzt mit Drogerie-Produkten beschäftigt, "die er sich als Friseurmeister nicht kaufen würde".

In einem Video zeigt und erklärt er, wieso das ein oder anderen Haarpflegeprodukt völlig Mumpitz sei.