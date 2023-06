Macht Jay Khan Schluss mit Dschungelcamp und Co.?

Berlin - Der ehemalige US5-Sänger Jay Khan (41) trat bereits für TV-Formate wie das Dschungelcamp vor die Kamera. Neben seiner Arbeit als Musiker wurde er so auch zum Reality-TV-Star. Nach seiner Teilnahme an Promi Big Brother im Jahr 2022 sah man nicht mehr viel vom gebürtigen Londoner. Jetzt erklärt er, warum.

Jay Khan (41) hat Reality-TV den Rücken gekehrt. © Screenshot/instagram/jaykhanmusik

Das erste Reality-TV-Format, bei dem der 41-Jährige mitmachte, war das Dschungelcamp 2011, zwei Jahre nach der Auflösung von US5.

Im australischen Dschungel sorgte er besonders mit seiner leidenschaftlichen Knutscherei mit Indira Weis (43) für heiße Momente vor den Bildschirmen der Zuschauer.

Der letzte Auftritt des Musikers, der sich 2009 von seiner Freundin Model Lena Gercke (35) trennte, liegt ein Jahr zurück.

In einem Interview mit Promiflash erklärte er, warum er sich aktuell in Bezug auf Sendungen wie Temptation Island, Kampf der Realitystars und Co. bedeckt hält: "Bei mir hat sich in den letzten zwölf, dreizehn Jahren viel getan. Ich bin jetzt Anfang 40. Das waren die Beweggründe und nochmal muss ich das jetzt nicht machen."

Promi Big Brother in 2022, wo er zusammen mit anderen Stars wie Doreen Steinert (36) oder Micaela Schäfer (39) in den Container einzog, war für ihn somit der letzte Ausflug in die Welt des Reality-TV.