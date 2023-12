Promi-BB-Dominik erfüllt Liebesdienst und ist verzweifelt: "Das ist wirklich nicht normal"

Frankfurt am Main - Wer kennt es nicht: Da will man seinem Schatz eine kleine Gefälligkeit erweisen und wird bei der Konfrontation mit der Realität vom sprichwörtlichen Schlag getroffen. So erging es jetzt auch dem einstigen "Bachelor" Dominik Stuckmann (31), nachdem er von seiner Liebsten, Anna Rossow (34), um einen Liebesdienst gebeten wurde.

Dominik Stuckmann (31) sollte eigentlich nur "ein bis zwei Pakete" für seine Anna (34) abholen. Die Realität sah dann ganz anders aus. © Montage: Instagram/dominik.stuckmann

Dabei fing alles ganz harmlos an. In seiner Instagram-Story vom gestrigen Montag sahen wir den früheren Schnittblumenverteiler in einem Aufzug stehend. Doch aus einem bis dahin noch völlig unbekannten Grund war Dominik eigenen Angaben nach "völlig fix und fertig".

Die Auflösung folgte jedoch auf dem Fuße. Während der 31-Jährige in einem eingeblendeten Text noch andeutete, dass ihn seine Partnerin lediglich darum gebeten hatte, "kurz ein bis zwei Pakete abholen" zu gehen, sah das, womit sich Dominik letztlich konfrontiert sah, vollkommen anders aus.

Mit einem Schwenk auf die Rückkamera seines Smartphones erhielten seine Follower einen Blick auf einen menschenhohen Stapel von Päckchen aller Größen und Formen. Diese musste der Teilnehmer der kürzlich beendeten "Promi Big Brother"-Staffel anscheinend auch allesamt von Hand nach Hause befördern.

Sein Verständnis für einen derartigen Pakete-Wust hielt sich angesichts der vorangegangenen Strapazen dann auch logischerweise in Grenzen: "Wie kann man denn nur immer so viel Pakete bestellen?", platzte es aus dem charmanten Sonnyboy aus Frankfurt am Main heraus.

Dabei dürfte die Schlepperei für ihn angesichts seiner jüngsten Erlebnisse gleich nochmal strapaziöser gewesen sein.