Promi-Paar lässt Baby-Bombe platzen! Wem gehören wohl diese Hände?

Zuckersüße Neuigkeiten! Dieses Bild lud der norwegische Fußballprofi auf der Plattform Instagram hoch. © Screenshot/Instagram,odegaard.98

Wie der 25-Jährige vom englischen Premier-League-Klub Arsenal bei Instagram bekannt gab, brachte seine Landsfrau einen Sohn zur Welt.

"Wir lieben dich so sehr, unser kleiner Junge", heißt es in dem Posting, das der Profi am gestrigen Freitagabend veröffentlichte. Dazu teilte der Profifußballer ein Schwarz-Weiß-Foto, das drei Hände zeigt - vermutlich die ihres Kindes sowie seine eigenen und die von seiner drei Jahre älteren Partnerin.

Wann genau der Nachwuchs auf die Welt gekommen war, ist nicht bekannt.

Medienberichten zufolge hätte die Geburt am vergangenen Sonntag, nach dem torreichen 5:2-Auswärtserfolg seiner Mannschaft im Premier-League-Duell mit West Ham United, stattgefunden. Bestätigt ist dies jedoch nicht, hüllt sich das Pärchen weitestgehend in Schweigen.