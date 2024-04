Promi-Spross will auf eigenen Beinen stehen! Damit startet Diego Pooth jetzt als Unternehmer durch

Düsseldorf/Berlin - San Diego Pooth (20) will sein eigenes Geld verdienen! Wie der Sohn von Verona Pooth (55) nun verraten hat, baut er sich derzeit ein neues Standbein als Unternehmer auf.

Das reicht dem 20-jährigen Tausendsassa allerdings noch nicht. Er will jetzt in die Fußstapfen seines Papas Franjo (54) treten und Unternehmer werden.

Nach ersten Gehversuchen als Laufsteg-Model bei der Mailänder "Fashion Week" ist Veronas Sprössling nun jedoch zurück nach Deutschland gekehrt, um in Berlin zu studieren.

Sein ursprünglicher Plan, ein Golfprofi zu werden und damit sein täglich Brot zu verdienen, fiel allerdings ins Wasser - trotz Abschluss an der renommierten Sportakademie "IMG" in Florida.

Die vergangenen drei Jahre hat der 20-jährige Sonnyboy in den USA gelebt.

Eine glückliche Familie: Franjo (54), Verona (55) und San Diego Pooth (20) bei einem gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich. © Joerg Carstensen/dpa

Dafür hat er einen aktuellen Trend fest im Auge: Diego will ein eigens entwickeltes Nahrungsergänzungsmittel vertreiben. "Das ist etwas, was es so noch nicht gab. Mehr als 75 aktive Inhaltsstoffe", erzählt Diego gegenüber RTL. "Das ist echt ein Wahnsinnsprojekt!"

Das Wundermittel habe er gemeinsam mit einem renommierten Nahrungs-Wissenschaftler entwickelt - und dafür anderthalb Jahre investiert. "Das wird auf jeden Fall ganz cool werden", ist sich der Promi-Spross sicher.

Die Hilfe seiner Eltern will Diego zunächst aber nicht haben. Er meint: "Natürlich können mir meine Eltern Türen öffnen, durchgehen muss ich am Ende aber selber. Und das finde ich auch ganz wichtig."

Eine gesunde Einstellung - findet auch Verona. Die 55-Jährige ist sichtlich stolz auf ihren Sohn - allerdings nicht nur wegen seines neuen Geschäfts, wie sie verrät: "Am meisten bin ich stolz drauf, dass beide Kinder ein großes soziales Denken haben, sehr entspannt sind und mit allen gut klarkommen."