Promis rufen zur Unterschrift auf: "Das ist uns gerade wichtiger als alles andere"

Ruth Moschner (47), Olivia Jones (53) und Bela B. (60) gehören zu den Unterstützenden der Petition. © Christian Charisius/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa, Henning Kaiser/dpa (Bildmontage)

In einem Post machten die beiden ihre Follower anschließend auf eine Petition aufmerksam: "Ruth Moschner und Bela B. haben gerade mit vielen anderen eine Petition gestartet."

In zwei Tagen seien bereits mehr als 100.000 Unterschriften zusammengekommen. Sie beide hätten ebenfalls unterschrieben, so die Drag-Queens.

Doch worum geht es eigentlich? "Wir wollen, dass endlich von einem Gericht geprüft wird, wie verfassungsfeindlich die AfD wirklich ist", erläutert Veuve Noire das Anliegen weiter.

Die Petition auf der Plattform von "Innn.it e.V." fordert den Bundesrat dazu auf, ein entsprechendes Verbot der Partei beim zuständigen Bundesverfassungsgericht zu beantragen. "Wenn eine Partei bestrebt ist, die Demokratie abzuschaffen, ist es demokratisch, diese Partei zu verbieten, so wie das in der Vergangenheit mit einer Nachfolgeorganisation der NSDAP oder der kommunistischen KPD geschehen ist", heißt es in der Begründung.

Als Erstunterzeichner werden auch die Schauspielerin Nora Tschirner (42), die "Jennifer Rostock"-Sängerin Jennifer Weist (36) und der Schauspieler Julius Feldmeier (36) aufgeführt.