Prozess gegen Christina Block und Gerhard Delling: So lief Tag eins

Der Anwalt von Tal Sason, einer der mutmaßlichen Kindesentführer, der als einziger der mutmaßlichen Täter im September 2024 auf Zypern gefasst werden konnte, klagte ebenfalls über das von ihm aufgebaute mediale Bild als "muskel bepackter" israelischer Ex-Soldat.

Im Laufe des Prozesses will Sason aussagen, mit wem er genau Kontakt hatte und was in der Silvesternacht geschah. Er sitzt seit November 2024 in U-Haft und wurde mit Handschellen in den Gerichtssaal geführt.