Psychologin warnt im Kerth-Terenzi-Eklat vor "Mord und Totschlag"

Verena Kerth (42) und Marc Terenzi (45) ist nicht das Lachen wohl erstmal vergangen. © Sven Hoppe/dpa

Nach einer Partynacht auf dem Hamburger Kiez eskalierte die Lage erneut zwischen den beiden. Im Zimmer des Luxushotels "The George" an der Alster ging das Paar aufeinander los.

Am nächsten Mittag alarmierten Mitarbeiter die Polizei. Die Beamten rückten an und steckten den Sänger, der noch ordentlich einen im Tank hatte (2,2 Promille), in die Ausnüchterungszelle.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass sich das Skandal-Paar im Suff an die Gurgel geht. Schon zuvor sorgten Terenzi und Kerth immer wieder mit Alkohol- und Drogenmissbrauch sowie Prügel-Attacken für Schlagzeilen.

Doch wie schafft man den Absprung aus so einer Beziehungs-Hölle? Wie eine Psychologin nun gegenüber der Bild-Zeitung betonte, sei schwer zu beurteilen, ob solchen Paaren das giftige Ausmaß ihrer Liebe überhaupt bewusst sei.

Im Fall Kerth/Terenzi sieht die Expertin nur einen Ausweg: "Ohne psychotherapeutische Hilfe kommen die beiden da nicht mehr raus! Und diese Hilfe wird bedeuten: sofortige endgültige Trennung, sonst bleiben nur Mord und Totschlag!"