Bilderbuch-Ehe? Schauspieler und seine Frau haben sich in zehn Jahren noch nie gestritten

New York (USA) - George Clooney (63) und seine Frau Amal (47) scheinen im wahrsten Sinne des Wortes eine Bilderbuch-Ehe zu führen, denn wie der Schauspieler jetzt verrät, habe das Paar noch nie einen Streit gehabt.

Noch nie soll das Ehepaar Clooney in seiner zehnjährigen Beziehung gestritten haben. © Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Bereits in der Vergangenheit schwärmte der Oscar-Gewinner von der harmonischen Beziehung zu seiner Frau und wie einfach es sei, mit ihr zu kommunizieren.

In einem aktuellen Interview bei "CBS Mornings" verrät der 63-Jährige, dass sich daran noch immer nichts geändert hat.

Er erinnere sich daran, in einem vergangenen Gespräch mit TV-Hostess Gayle King erzählt zu haben, dass seine Ehe mit Amal ohne Streit verlaufe und dabei ist es auch geblieben. "Wir versuchen, einen Grund zu finden, worüber wir streiten können", erklärt Clooney.

Der "Ocean's 11"-Darsteller betont weiter, was für unglaubliches Glück er gehabt habe, die Menschenrechtsanwältin getroffen zu haben. "Ich fühle mich, als hätte ich den Jackpot geknackt. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht denke, ich sei der glücklichste Mensch der Welt."

In einem vergangenen Interview verriet das Paar, welches im September 2014 in Venedig seine Traumhochzeit gefeiert hatte, vonseiten der Familie bereits bissige Kommentare einstecken zu müssen. Dass sie in ihrer zehnjährigen Ehe bislang keinen einzigen Streit gehabt haben, scheint für Außenstehende unvorstellbar.