Querschnitts-Lähmung nach Zecken-Biss! Trotzdem will Rene jetzt Schlager singen

Mügeln (Sachsen) - Juli 2014: Ein kleiner Stich stellt das Leben von Rene Rumberger (45) auf den Kopf. Eine Zecke infiziert ihn mit Lyme-Borreliose-Bakterien. Weil seine Ärzte nicht schnell genug handeln, bricht die Krankheit aus und zwingt den Sachsen schließlich in den Rollstuhl - aber nicht in die Knie. Mithilfe moderner Technik und einem bärenstarken Willen kämpft er sich zurück ins Leben. Nun möchte der Sachse sogar als Schlagersänger durchstarten und dreht dafür eine Doku für VOX.

"Es kann mir in einem Augenblick gutgehen und sich dann schlagartig ändern. Die Schübe kann man nicht voraussagen", erzählt Rene Rumberger.

"Man muss damit leben. Es bringt nichts, sich in eine Ecke zu verkriechen", gibt sich der zweifache Vater stark. Momentan gehe es ihm gut - insofern man das mit solch einer Diagnose sagen kann. "Es ist besonders abhängig vom Wetter", sagt der Seelitzer (bei Mügeln). Wetterumschwünge gingen immer mit schmerzvollen Schüben einher. Auch zu viel Stress würde sein Befinden verschlechtern.

Die Borrelien hatten bereits das Rückenmark geschädigt. Laufen und Stehen waren seitdem nicht mehr möglich. Doch der Sänger ist froh, dass es nicht noch schlimmer kam. So hätte ihn die Krankheit auch ans Bett fesseln und eine künstliche Beatmung notwendig machen können. Stattdessen ist Rene Rumbergers Zustand seit vier Jahren stabil.

Dabei wurden schon kurz nach dem Zeckenstich Borrelien in seinem Blut gefunden. Doch die Ärzte sahen keinen Handlungsbedarf, und damit begann die Odyssee für Rene Rumberger. Rheuma, Arthritis, MS und sogar psychische Probleme wurden ihm zugeschrieben. Als dann die richtige Diagnose gefunden war, war es zu spät.

Wieder glücklich trotz Krankheit: Seine Lebensgefährtin lernte Rene Rumberger über ein Singleportal kennen. © Montage: Instagram/rumbergerrene

Auf seinem Weg zum Sänger nahm er viele Umwege und Sackgassen in Kauf. So fing er eine Tischlerlehre an, wollte dann Bäcker werden. Schließlich arbeitete er als Altenpfleger, Mobilfunk-Verkäufer und Artist im eigenen Zirkus. Hier erwischte ihn dann die Zecke. Ehe er dann zu seinen musikalischen Wurzeln zurückkehrt, versuchte er es noch mit einer Süßigkeitenbude und Schmalzbäckerei. Doch Corona begrub auch diese Unterfangen.

"2022 habe ich mich dann entschieden, mich ganz auf die Schlagerkarriere zu konzentrieren", sagt der Musiker, der als "Fantastikus" auftritt und seinem Publikum die Hits der 1960er und 70er Jahre präsentiert.

Darunter natürlich auch Evergreens seines großen Idols Bata Illic, den er zuletzt sogar persönlich treffen durfte. "Das war großartig. Wir haben lange gesprochen und er hat mir ein paar gute Tipps gegeben", schwärmt Rene Rumberger. Und so will er noch in diesem Sommer auch ein eigenes Lied aufnehmen und dazu ein Musikvideo drehen.

"Es wird eine Schlagerballade über Liebe und Zusammenhalt. Das Emotionale liegt mir mehr", meint der Sänger. Partyschlager seien nicht sein Ding.

Einen Aufschwung seiner Karriere erhofft er sich auch von einer VOX-Doku, die er in den letzten Wochen und Monaten drehte. "Darin wird es um die Anfänge meiner Schlagerzeit gehen, als ich letztes Jahr mit einer eigenen Tour angefangen habe, die ich selbst finanziert und organisiert habe. Das war nicht leicht", beschreibt er.

Voraussichtlicher Ausstrahlungstermin der noch namenlosen Doku: Ende des Jahres.