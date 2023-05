Räumungsmitteilung bei Anna Sorokin entdeckt: Fake-Erbin bald obdachlos?

New York City (USA) - Fake-Erbin Anna Sorokin (32) steht immer noch unter Hausarrest und ist an ihr Apartment in der New Yorker First A venue gebunden. Dort wurde nun jedoch eine Räumungsmitteilung entdeckt.

Anna Sorokin (32) darf sich nur in einem bestimmten Radius von ihrem Apartment entfernen. Eine Räumung dürfte der Fake-Erbin ziemlich ungelegen kommen. © Yuki IWAMURA / AFP

Was passiert eigentlich, wenn jemand, der sein Apartment nicht verlassen darf, plötzlich raus gezwungen wird? Ein Spion des Promi-Portals Page Six entdeckte vergangene Woche eine eindeutige Räumungsmitteilung in dem Apartmentkomplex, in dem auch die berühmte Ex-Diebin lebt.

Darin hieß es, dass das Haus "teilweise geräumt" werden müsse, da Baubehörden festgestellt hatten, dass "die Bedingungen in diesem Gebäude unmittelbar lebensgefährlich sind".

Weiter war darin zu lesen: "Dieses Gebäude wurde geräumt und der erneute Betritt ist verboten, bis diese Zustände zur Zufriedenheit der Abteilung beseitigt wurden. [...] Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden mit Festnahme bestraft."

Eigentlich plante Sorokin, nach ihrer Entlassung Partys und Kunstveranstaltungen in ihrer Wohnung zu veranstalten - auch eine eigene Dinner-Show sollte in ihrer Wohnung in der First Avenue stattfinden.

Doch die Lebensbedingungen in dem Apartment sind wohl lange nicht so luxuriös und einladend, wie die ehemaligen Bleiben (zumeist teure Hotels) der Hochstaplerin. So suchte sich die kunstbegeisterte 32-Jährige eben eine andere Einnahmequelle.