Rainald Grebe spricht über Dorfleben in Brandenburg: "Großer Grünen-Hass"

Rainald Grebe (53) vermeidet es nach eigenem Bekunden, auf dem Dorf über Grundsatzthemen zu sprechen. © Hannes P. Albert/dpa

Der 53-Jährige, der in einem Dorf in der Uckermark lebt, vermeidet manche Gespräche über Politik auch lieber, wie er in einem Interview mit der "Märkischen Allgemeinen Zeitung" sagte.

Zur Stimmung auf dem Land sagte Grebe der Zeitung, es gebe hier "einen großen Grünen-Hass". Die Grünen stünden für "die Städter, die keine Ahnung haben".

Grebe sagte weiter: "Bei den Grünen ist es natürlich auch ein grundsätzliches Problem: Wörter wie 'vegan' treiben vielen Menschen auf dem Land in Brandenburg den Blutdruck hoch, es steht als Synonym für grüne Gesinnung. Ähnlich läuft es beim Wort 'gendern'."

Auf die Frage, ob man auf dem Dorf über Politik redet, meinte Grebe: "Es wird nicht explizit über Politik gesprochen. Ich vermeide es auch, über Grundsatzthemen zu sprechen. Lieber über Alltägliches und Unverfängliches. Nicht gleich über Putin."