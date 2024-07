Ralf Schumacher im siebten Himmel! So emotional meldet er sich nach Coming-out

Das Versteckspiel ist vorbei! Ralf Schumacher zeigt sich auf Instagram endlich auf Instagram. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/etn_cst, Screenshot/Instagram/Ralf Schumacher

Die Nachricht schlug am gestrigen Sonntagabend ein wie eine Bombe: Ralf Schumacher liebt einen Mann, ist seit zwei Jahren mit Freund Étienne zusammen!

Was in den Stunden danach passierte, scheint auch dem langjährigen Formel-1-Fahrer und Familienvater nicht im Ansatz klar gewesen zu sein.

Innerhalb kürzester Zeit wurde der 49-Jährige samt Partner nämlich von tausenden Kommentaren überschüttet. Unter anderem auch von Promi-Lady Carmen Geiss (59).

"Herzlichen Dank für die zahlreichen Glückwünsche und Kommentare. Wir sind sehr glücklich und danken euch allen", schrieb Ralf auf seinem Instagram-Profil zu einem Foto von ihm und Ètienne.

Nach zwei Jahren Liebes-Versteckspiel war es für den Bruder von Rennsport-Legende Michael Schumacher (55) am Wochenende endlich an der Zeit mit seiner neuen Liebe an die Öffentlichkeit zu gehen.