Ralf Schumacher ordnet Bruder Michaels Schicksal ein

Köln - Der genaue Gesundheitszustand von Michael Schumacher (54) gibt weiterhin Rätsel auf. Sein jüngerer Bruder Ralf (48) kennt die bittere Wahrheit und ordnet diese jetzt in einem Interview ein!

Michael (56, l.) und Ralf Schumacher (48) posieren am 29. April 2012 gemeinsam in der DTM-Boxengasse auf dem Hockenheimring. © Uwe Anspach dpa/lsw

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister erlitt am 29. Dezember 2013 bei einem Ski-Unfall in den Alpen ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Zeitweise lag der 54-Jährige sogar im Koma. In wenigen Wochen jährt sich das Unglück bereits zum zehnten Mal.



Von der Außenwelt abgeschottet, versucht "Schumi" sich in seiner Wahlheimat in der Schweiz ins Leben zurückzukämpfen. Wasserstandsmeldungen gibt es keine. Erst kürzlich erklärte ein Anwalt der Familie die Gründe für diese rigorose Vorgehensweise.

Auch Ralf Schumacher schweigt wie ein Grab über den Zustand seines älteren Bruders. Um sich an bessere Momente zu erinnern, schwelgt der frühere Jordan- und Williams-Pilot häufig in Erinnerungen, teilt diese auch gerne mit den Fans.

Im Gespräch mit "Bunte" ordnet der 48-Jährige die Tragödie rund um seinen Bruder jetzt mit zwei Sätzen kurz und knapp erneut ein. Er sagt: "Das Leben ist manchmal leider nicht fair. Wir müssen es akzeptieren!"

Gleichzeitig bestätigt der sechsfache Grand-Prix-Gewinner, dass er zur Familie seines Bruders einen sehr engen Draht pflege. "Wenn ich seine Kinder Gina-Maria und Mick sehe, lacht mein Herz", erklärt Ralf.