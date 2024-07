Ralf Schumacher total ehrlich: Deshalb fiel sein Coming-out auf den Sonntagabend!

Salzburg - Am vergangenen Wochenende hat Ralf Schumacher (49) seine Liebe zu Freund Étienne (34) offiziell gemacht. Nach einem ersten Statement hat der TV-Experte nun verraten, wieso er ausgerechnet den Sonntagabend gewählt hat.

Am kommenden Wochenende ist Ralf Schumacher (49) mit der Formel 1 in Ungarn. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Ralf Schumacher

Seit gerade einmal zwei Tagen sind die Sensations-News in der Welt, da meldet sich der Bruder von Formel-1-Legende Michael Schumacher (55) zu Wort und verrät seinen minutiösen Plan.

Denn: Der Sonntagabend war nicht zufällig gewählt! Fernab des EM-Finals feierte Sohn David (22) am Wochenende zwei historische Siege beim GT-Masters am legendären Nürburgring, sorgte so für breite Brust bei Papa Ralf.

"[...] Es war für ihn der bisher größte Erfolg seiner Motorsportkarriere. Ich dachte, das wäre jetzt ein guter Anlass", erklärt "Ralle" TV-Sender Sport1.

Eine Überraschung war das öffentliche Statement seines Vaters für den 22-Jährigen überhaupt nicht. "Für Familie und enge Freunde war es keine Neuigkeit, sie wussten seit Langem Bescheid", stellt der langjährige Formel-1-Pilot klar.