Bald läuten die Hochzeitsglocken: Was die Liebe von Ralf Schumacher und seinem Etienne so stark macht

München - Schon bald werden bei Ralf Schumacher (50) und seinem Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) die Hochzeitsglocken läuten. Jetzt verraten die beiden, was ihre Liebe so stark macht!

Strahlende Gesichter: Ralf Schumacher (50, r.) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) werden im Frühsommer heiraten. © Lukas Barth-Tuttas/dpa

Denn wie der ehemalige Rennfahrer im Gespräch mit "Bunte" verrät, seien die beiden fast immer einer Meinung. "Wir haben uns noch nie gestritten, das ist auch gar nicht nötig", gibt der 50-Jährige preis.

Und das, obwohl das baldige Ehepaar fast rund um die Uhr Zeit miteinander verbringe – sowohl privat als auch beruflich.

Ein Grund für die Harmonie sei, dass sowohl der Bruder von Formel-1-Legende Michael Schumacher (57) als auch der französische Geschäftsmann sehr ausgeglichen seien.

Zudem sei es so, dass sich beide einander so viel Freiraum wie nötig geben wollen. Das ist auch dem 36-Jährigen wichtig. "Ich habe gelernt, geduldig zu sein", erklärt Étienne, der außerdem darauf hinweist, dass ihre "große Liebe" Platz brauche.

Bevor er den Ex-Mann von Cora Schumacher (49) kennengelernt hat, habe der Franzose lange alleine gelebt. Zwar sei der Zusammenzug für ihn eine Veränderung gewesen, aber "wenn man verliebt ist", sei es nicht schwierig, so eine Entscheidung zu treffen.