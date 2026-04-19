Bald läuten die Hochzeitsglocken: Was die Liebe von Ralf Schumacher und seinem Etienne so stark macht
München - Schon bald werden bei Ralf Schumacher (50) und seinem Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) die Hochzeitsglocken läuten. Jetzt verraten die beiden, was ihre Liebe so stark macht!
Denn wie der ehemalige Rennfahrer im Gespräch mit "Bunte" verrät, seien die beiden fast immer einer Meinung. "Wir haben uns noch nie gestritten, das ist auch gar nicht nötig", gibt der 50-Jährige preis.
Und das, obwohl das baldige Ehepaar fast rund um die Uhr Zeit miteinander verbringe – sowohl privat als auch beruflich.
Ein Grund für die Harmonie sei, dass sowohl der Bruder von Formel-1-Legende Michael Schumacher (57) als auch der französische Geschäftsmann sehr ausgeglichen seien.
Zudem sei es so, dass sich beide einander so viel Freiraum wie nötig geben wollen. Das ist auch dem 36-Jährigen wichtig. "Ich habe gelernt, geduldig zu sein", erklärt Étienne, der außerdem darauf hinweist, dass ihre "große Liebe" Platz brauche.
Bevor er den Ex-Mann von Cora Schumacher (49) kennengelernt hat, habe der Franzose lange alleine gelebt. Zwar sei der Zusammenzug für ihn eine Veränderung gewesen, aber "wenn man verliebt ist", sei es nicht schwierig, so eine Entscheidung zu treffen.
Warum Ralf Schumacher seinen Étienne heiraten möchte
"Liebe ist für mich, das mag sich ganz langweilig anhören, jemand Verlässlichen an seiner Seite zu haben, den man gerne um sich rum hat, dem man alles anvertrauen kann, der einem aber auch selbst vertraut", so Ralf, der in Étienne genau diesen Menschen gefunden habe und jetzt heiraten wird.
Denn: "Ich stelle ihn lieber als meinen Mann, als meinen Freund vor", macht Ralf klar.
Deshalb läuten im Frühsommer auch die Hochzeitsglocken bei dem Paar. Für den Sky-Experten ist es nach der Hochzeit mit Cora (49) bereits die zweite Trauung.
Dieses Mal wolle er jedoch "egoistischer" sein, denn bei seiner ersten Hochzeit habe er alles dafür getan, dass die Gäste einen unvergesslichen Tag gehabt hätten.
"Das war mein Fehler beim ersten Mal", lässt der 50-Jährige auf einer Pressekonferenz des Münchener TV-Senders Sky wissen.
Titelfoto: Lukas Barth-Tuttas/dpa