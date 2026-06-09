Mit besonderem Neuzugang: Sophia Thomalla überrascht Alexander Zverev in Paris
Berlin/Paris - Kurz nach seinem Erfolg bei den French Open bekam Alexander Zverev (29) Besuch von seiner Freundin Sophia Thomalla (36) – und die hatte etwas ganz Besonderes im Gepäck.
Mit seinem ersten Grand-Slam-Titel bei den French Open erfüllte sich Zverev am Wochenende einen Lebenstraum. Noch während der 29-Jährige sein Herz auf dem Court ließ, machte sich Sophia mit einer "kleinen" Überraschung auf den Weg zu ihm.
Die Reise gestaltete sich allerdings schwieriger als gedacht. Aufgrund eines technischen Problems bei der Online-Buchung hatte die Moderatorin kein gültiges Ticket für die Zugfahrt in die französische Hauptstadt.
"Ich stand mit Hund weinend auf dem Bahnsteig. Die Schaffnerin erkannte mich wohl und wusste, warum ich nach Paris wollte", erklärt die 36-Jährige gegenüber BILD. Doch die Schaffnerin habe ein großes Herz bewiesen und Sophia dennoch die Mitfahrt ermöglicht.
Statt Dackelrüde Mishka begleitete sie dieses Mal ein ganz besonderer Neuzugang: der 15 Wochen alte Dackelwelpe Buba.
Für den Hunde-Fan Zverev sei es ein großes Geschenk gewesen. Er wartete bereits mit den drei Familienhunden Junior, Lövik und Mishka auf Sophias Ankunft. Im Hotel habe er sich dann lieber rund eineinhalb Stunden dem kleinen Neuzugang gewidmet, als seiner langersehnten Trophäe. "So sind wir viel zu spät zum Essen gekommen", berichtet Thomalla.
Zverev und Thomalla zwischen Alltag und Turnierstress
Viel Zeit, den kleinen Buba kennenzulernen, bleibt allerdings nicht. Bereits in einer Woche steht mit dem Turnier in Halle/Westfalen die nächste große Aufgabe an. Zuvor will der Tennisprofi selbstverständlich noch trainieren.
"Er ist einer der fleißigsten Menschen, die ich kenne. Nach einem Match nochmal zwei Stunden auf den Trainingsplatz zu gehen, macht nicht jeder", betont Sophia.
Dass es sich nun ausgezahlt hat, freue sie unfassbar. "Dafür hat er sich den Arsch so geisteskrank aufgerissen! Der Mensch hört nicht auf, solange er nicht das kriegt, was er will. Vielleicht kann er jetzt aber die Dinge ruhiger angehen", so die "Are You The One?"-Moderatorin.
Auch sprachlich entwickelt sich die Verbindung zwischen der Beauty und dem Profisportler weiter. "Ich lerne jetzt Russisch, weil zu Hause nur Russisch gesprochen wird. Ich bin da schon ganz gut drin", erzählt sie.
Die Eltern von Zverev stammen aus Russland. Sie zogen 1991 von Moskau nach Deutschland.
Titelfoto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa