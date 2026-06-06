Ralf und Étienne auf rasanter Hochzeits-Zielgeraden: Klinik, Wetter, sture Vierbeiner

Saint‑Tropez (Frankreich) - Seit Samstag geben sich Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) das Jawort – zumindest für TV-Zuschauer. Denn ab sofort ist die vierte und letzte Folge der Sky/Wow-Dokuserie im Stream zu sehen.

Der große Tag: Ralf Schumacher (50, l.) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) sind unterwegs zum Standesamt. © Thibault Daliphard/Sky/dpa

Im wahren Leben haben sich die beiden bereits am vergangenen Wochenende getraut.

In dem knapp 40-minütigen Serienfinale startet das Paar mit einer schon beinahe mittelschweren Krise: Statt der 110 geplanten Gäste haben sich etwa 120 angekündigt. Étienne ist gestresst.

Ralf hingegen sieht alles etwas entspannter und witzelt selbstironisch, dass für den Werbedreh, den er ganz nebenbei noch schnell macht, die Texte extra einfach für ihn gehalten wurden.

Der ein oder andere mag ahnen, um was für eine Werbung es sich handeln könnte. Irgendwas mit Autos.

Auch sein Partner hat einen Werbedreh. Als Franzose, der auf Deutsch einen Text vortragen soll, eine ungleich höhere Herausforderung. "Du hattest jetzt aber gar keine Mimik", kritisiert einer aus dem Film-Team, nachdem sich der 36-Jährige durch die Fremdsprache gearbeitet hat.

Étienne schätzt seinen Liebsten hierbei als klares Naturtalent ein. Doch der Ex-Formel-1-Star gibt ganz offen zu: "Um Gottes willen, ich könnte das auf Französisch nie und nimmer."