Ralf und Étienne auf rasanter Hochzeits-Zielgeraden: Klinik, Wetter, sture Vierbeiner
Saint‑Tropez (Frankreich) - Seit Samstag geben sich Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) das Jawort – zumindest für TV-Zuschauer. Denn ab sofort ist die vierte und letzte Folge der Sky/Wow-Dokuserie im Stream zu sehen.
Im wahren Leben haben sich die beiden bereits am vergangenen Wochenende getraut.
In dem knapp 40-minütigen Serienfinale startet das Paar mit einer schon beinahe mittelschweren Krise: Statt der 110 geplanten Gäste haben sich etwa 120 angekündigt. Étienne ist gestresst.
Ralf hingegen sieht alles etwas entspannter und witzelt selbstironisch, dass für den Werbedreh, den er ganz nebenbei noch schnell macht, die Texte extra einfach für ihn gehalten wurden.
Der ein oder andere mag ahnen, um was für eine Werbung es sich handeln könnte. Irgendwas mit Autos.
Auch sein Partner hat einen Werbedreh. Als Franzose, der auf Deutsch einen Text vortragen soll, eine ungleich höhere Herausforderung. "Du hattest jetzt aber gar keine Mimik", kritisiert einer aus dem Film-Team, nachdem sich der 36-Jährige durch die Fremdsprache gearbeitet hat.
Étienne schätzt seinen Liebsten hierbei als klares Naturtalent ein. Doch der Ex-Formel-1-Star gibt ganz offen zu: "Um Gottes willen, ich könnte das auf Französisch nie und nimmer."
Regen-Gefahr und Klinik-Aufenthalt kurz vor der Trauung
Aber bei "Ralf & Étienne – Wir sagen ja" geht es ja nicht um Gebrauchtwagenhandel, sondern um diese Sache mit der lebenslangen Gemeinschaft.
Nachdem sich die beiden noch mit Booten beschäftigt haben, möchte Ralf ihre Hunde noch darauf trainieren, dass sie die Ringe zur Trauung tragen.
Aber die Tiere haben das Memo nicht gelesen und so steht die Idee ziemlich infrage. Zeitgleich bedrohen Wolken und Regen die Outdoor-Feier.
Das sind noch lange nicht die einzigen Konflikte. Denn zwei Stunden vor der Zeremonie wird die einzige Trauzeugin krank in eine Klinik eingeliefert.
Da ist vor allem ein bürokratisches Problem – bei dem sich sogar die Bürgermeisterin einschaltet. Doch die letzten Dämme sollten erst später – vor allem bei Étienne – brechen. Und zwar noch bevor er seinen neuen Nachnamen haben soll.
Mit einer emotionalen Überraschungsrede endet schließlich die Serie rund um zwei Menschen, die sich verliebt haben. Und entschlossen sind, den Rest ihres Lebens gemeinsam verbringen zu wollen.
Titelfoto: Lukas Barth-Tuttas/dpa