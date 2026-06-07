Sohn David ist schuld: Warum die Hochzeit von Ralf Schumacher fast ins Wasser gefallen wäre
Saint Tropez (Frankreich) - Ralf Schumacher (50) und Partner Étienne (36) haben sich am vergangenen Wochenende das Jawort gegeben. Doch beinahe wäre es zum Super-GAU gekommen!
Denn rund zwei Stunden, bevor es zum Standesamt gehen sollte, rief Sohn David Schumacher (24) seinen Papa an. Der Grund: Dessen Frau Vivien (25) musste am frühen Morgen ins Krankenhaus, da es ihr nicht gut ging!
Was die Sache so problematisch machte: Der 24-Jährige war als einziger Trauzeuge des Paares eingetragen.
"Heute gab es einen großen Schreck, Vivien ging es überhaupt nicht gut am Morgen und David hat sie natürlich sofort geschnappt und ist ins Krankenhaus gefahren", verrät der sechsfache Formel-1-Grand-Prix-Sieger in der Sky-Dokumentation "Ralf und Étienne - Wir sagen Ja".
Auch sein Zukünftiger war in Sorge. "Sie fehlen hier und wir brauchen David als Trauzeuge", so Étienne, der sogar von einem Schock sprach.
"Das könnte jetzt platzen, wenn David nicht da sein kann", machte Ralf klar und führte aus: "Das Ganze wäre jetzt natürlich der Super-GAU."
Rolf Schumacher sollte als weiterer Trauzeuge eingetragen werden
Zwischenzeitlich hatten die beiden überlegt, Vater Rolf Schumacher als Trauzeugen zu ergänzen, doch Ralf war dahingehend sehr pessimistisch. "Da sehe ich ehrlich gesagt schwarz, weil es ist Wochenende", erklärte der frühere Rennfahrer.
"Das ist ein bisschen mehr Stress und wir brauchen keinen Stress mehr. Aber das ist das Schicksal und wir warten auf eine gute Nachricht von Vivien", versuchte sich Étienne in Optimismus.
Und der französische Geschäftsmann und sein zukünftiger Gatte konnten aufatmen. Denn als die beiden bereits auf dem Weg zum Standesamt waren, kam der erlösende Anruf.
Vivien ging es besser und sie war bereits mit David auf dem Weg zur Hochzeit. "Eine Hochzeit ohne die beiden wäre natürlich nicht das Gleiche und das wäre wirklich schlimm gewesen", verdeutlichte Ralf.
"Gott sei Dank sind die jetzt dabei!", ließ der Sky-Experte außerdem wissen.
Vor 110 Gästen gab sich das Paar im Rathaus in Saint-Tropez schlussendlich das Jawort.
Titelfoto: Instagram/davidschumacher_official (Screenshot)