Sohn David ist schuld: Warum die Hochzeit von Ralf Schumacher fast ins Wasser gefallen wäre

Saint Tropez (Frankreich) - Ralf Schumacher (50) und Partner Étienne (36) haben sich am vergangenen Wochenende das Jawort gegeben. Doch beinahe wäre es zum Super-GAU gekommen!

David Schumacher (24) war als einziger Trauzeuge bei der Hochzeit seines Vaters Ralf (50) eingetragen. © Instagram/davidschumacher_official (Screenshot)

Denn rund zwei Stunden, bevor es zum Standesamt gehen sollte, rief Sohn David Schumacher (24) seinen Papa an. Der Grund: Dessen Frau Vivien (25) musste am frühen Morgen ins Krankenhaus, da es ihr nicht gut ging!

Was die Sache so problematisch machte: Der 24-Jährige war als einziger Trauzeuge des Paares eingetragen.

"Heute gab es einen großen Schreck, Vivien ging es überhaupt nicht gut am Morgen und David hat sie natürlich sofort geschnappt und ist ins Krankenhaus gefahren", verrät der sechsfache Formel-1-Grand-Prix-Sieger in der Sky-Dokumentation "Ralf und Étienne - Wir sagen Ja".

Auch sein Zukünftiger war in Sorge. "Sie fehlen hier und wir brauchen David als Trauzeuge", so Étienne, der sogar von einem Schock sprach.

"Das könnte jetzt platzen, wenn David nicht da sein kann", machte Ralf klar und führte aus: "Das Ganze wäre jetzt natürlich der Super-GAU."