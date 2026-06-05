Ralf Schumacher und Étienne: Diese Summe sollen sie für Liebes-Doku kassiert haben
Saint-Tropez - Wochenlang haben sich Ralf Schumacher (50) und Ehemann Étienne (36) im Rahmen ihrer TV-Doku von einem Kamerateam begleiten lassen. Jetzt sickert durch, was die beiden für die Dreharbeiten kassiert haben sollen.
Monatelang hatten sich der TV-Experte und sein langjähriger Manager auf den schönsten Tag ihres Lebens vorbereitet - mittlerweile sind die Geschenke ausgepackt und der Party-Marathon vorbei.
Laut BILD sollen Ralf und Étienne für ihre Liebes-Doku aber offenbar nur mager dafür entlohnt worden sein.
Rund 100.000 Euro sollen die beiden für die Dreharbeiten kassiert haben. Im Vergleich zu anderen TV-Stars und Produktionen eine eher niederige Summe.
Allerdings: Dem Management des Ex-Rennfahrers zufolge habe die Gage "mit den tatsächlichen vertraglichen Vereinbarungen nichts gemein."
Demnach sollen die frisch Verheirateten möglicherweise mehr Kohle für "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja!" bekommen haben. Wie viel genau hat das Management des 50-Jährigen aber nicht verraten.
Bill und Tom Kaulitz deutsche Spitzenreiter der Kohle-Charts
Dem Bericht zufolge sei die TV-Produktion der Liebes-Doku aber bewusst schmal gehalten worden. So seien Ralf und Étienne nur über einen gewissen kurzen Zeitraum begleitet worden - meist auch nur von einem Kamerateam und nicht von mehreren. Außerdem sei das Projekt kurzfristig zustande gekommen, nicht monatelang im Voraus geplant gewesen.
Dem Kerpener scheint es dem Artikel zufolge wohl einzig und allein darum gegangen zu sein, seine tiefe Liebe zu Étienne öffentlich zu zeigen, nicht darum, viel Kohle zu machen.
An die Spitzenreiter der deutschen Serien-Szene Bill und Tom Kaulitz (beide 36) kommen die Schumachers aber nicht heran.
Der Sänger und sein Bruder sollen für ihre Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" rund 1,5 Millionen Euro kassiert haben.
Titelfoto: Lukas Barth-Tuttas/dpa