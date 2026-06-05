Ralf Schumacher und Étienne: Diese Summe sollen sie für Liebes-Doku kassiert haben

Saint-Tropez - Wochenlang haben sich Ralf Schumacher (50) und Ehemann Étienne (36) im Rahmen ihrer TV-Doku von einem Kamerateam begleiten lassen. Jetzt sickert durch, was die beiden für die Dreharbeiten kassiert haben sollen.

Anfang Juni haben sich Ralf und Étienne Schumacher in Saint-Tropez das Jawort gegeben. © -/Sky/Elliott Pictures/dpa

Monatelang hatten sich der TV-Experte und sein langjähriger Manager auf den schönsten Tag ihres Lebens vorbereitet - mittlerweile sind die Geschenke ausgepackt und der Party-Marathon vorbei.

Laut BILD sollen Ralf und Étienne für ihre Liebes-Doku aber offenbar nur mager dafür entlohnt worden sein.

Rund 100.000 Euro sollen die beiden für die Dreharbeiten kassiert haben. Im Vergleich zu anderen TV-Stars und Produktionen eine eher niederige Summe.

Allerdings: Dem Management des Ex-Rennfahrers zufolge habe die Gage "mit den tatsächlichen vertraglichen Vereinbarungen nichts gemein."

Demnach sollen die frisch Verheirateten möglicherweise mehr Kohle für "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja!" bekommen haben. Wie viel genau hat das Management des 50-Jährigen aber nicht verraten.