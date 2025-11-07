David Schumacher frisch verlobt! So gratuliert Papa Ralf
Südafrika - Erst in dieser Woche hat Ralf Schumacher (50) seinen neuesten Mitbewohner auf vier Beinen vorgestellt - jetzt steht dem TV-Experten das nächste süße Ereignis ins Haus.
Anders als zuletzt dreht es sich aber weder um ein neues zuckersüßes Hündchen noch um den ehemaligen Formel-1-Piloten selbst.
Denn: Sohn David (24) hat sich nach sieben Jahren Beziehung mit Freundin Vivien (24) verlobt. Stattgefunden hat die romantische Szenerie bei Sonnenuntergang am Strand auf den Malediven.
Papa Ralf überrascht die romantische Neuigkeit seines Nachwuchses derweil nicht wirklich. In seiner Instagram-Story kommentiert der 50-Jährige die Liebes-News kurz und knapp. "Herzlichen Glückwunsch ihr zwei. Wurde ja auch Zeit", schreibt der Bruder von Formel-1-Legende Michael (57).
Und auch sein Sohnemann teilt das freudige Ereignis mit den Fans auf Social Media. "Sie hat Ja gesagt. Der Ozean war Zeuge unserer Liebe, und der Sonnenuntergang besiegelte unser Versprechen."
David Schumacher und Freundin Vivien machen Nägel mit Köpfen
Einen tieferen Einblick in die Frage aller Fragen liefert dabei seine Zukünftige. Die teilte sogar einen Schnappschuss vom Kniefall ihres Verlobten - inklusive auffälliger türkiser Schatulle.
Schon vor einem Jahr hatten David und Vivien in einem Interview an eine Hochzeit gedacht. "Wir lassen alles auf uns zukommen, ohne uns zu stressen. Das Wichtigste ist, dass wir uns haben. (...) Wir haben keine Eile. Zuerst konzentrieren wir uns auf Davids Rennkarriere und dann auf eine eigene Wohnung oder ein Haus", verriet das Paar damals in BILD.
Ob Mama Cora (48) ebenfalls schon gratuliert hat, ist nicht bekannt. Auf dem Instagram-Account der Ex-Affäre von Olli Pocher (47) ist es bis zum Freitagvormittag noch still.
Stattdessen teilt die Ex-Frau von Ralf spirituelle Inhalte in Bezug auf ihre laufende Psychotherapie.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/David Schumacher, Screenshot/Instagram/Ralf Schumacher