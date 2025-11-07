David Schumacher frisch verlobt! So gratuliert Papa Ralf

Südafrika - Erst in dieser Woche hat Ralf Schumacher (50) seinen neuesten Mitbewohner auf vier Beinen vorgestellt - jetzt steht dem TV-Experten das nächste süße Ereignis ins Haus.

Sowohl das Herz von Papa Ralf (50) als auch das von Sohn David Schumacher (24) schlagen für den Motorsport. © Julian Schmidt/ADAC/dpa

Anders als zuletzt dreht es sich aber weder um ein neues zuckersüßes Hündchen noch um den ehemaligen Formel-1-Piloten selbst.

Denn: Sohn David (24) hat sich nach sieben Jahren Beziehung mit Freundin Vivien (24) verlobt. Stattgefunden hat die romantische Szenerie bei Sonnenuntergang am Strand auf den Malediven.

Papa Ralf überrascht die romantische Neuigkeit seines Nachwuchses derweil nicht wirklich. In seiner Instagram-Story kommentiert der 50-Jährige die Liebes-News kurz und knapp. "Herzlichen Glückwunsch ihr zwei. Wurde ja auch Zeit", schreibt der Bruder von Formel-1-Legende Michael (57).

Und auch sein Sohnemann teilt das freudige Ereignis mit den Fans auf Social Media. "Sie hat Ja gesagt. Der Ozean war Zeuge unserer Liebe, und der Sonnenuntergang besiegelte unser Versprechen."