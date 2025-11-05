Ralf Schumacher und sein Etienne: Aus diesem Grund schweben sie im siebten Himmel
Kapstadt - Jetzt gehen Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (35) den nächsten Liebes-Schritt. Der TV-Experte und sein Auserwählter dürfen sich über ganz drolligen Familienzuwachs freuen.
Erst vor etwas mehr als einem Monat hat sich der Bruder von Formel-1-Legende Michael (56) über ein gemeinsames Kind mit seinem Partner geäußert und möglichen Nachwuchs für die Zukunft nicht per se ausgeschlossen.
Jetzt haben die beiden zarte Nägel mit Köpfen gemacht! Denn: Ralf und Etienne sind ab sofort immerhin schon stolze Eltern eines zuckersüßen Welpen.
Über Instagram verbreitete der ehemalige Rennfahrer am Dienstagabend die niedliche Botschaft. "Mit Georges Ankunft im Haus wächst die Familie. Lilly ist nun nicht mehr allein in Kapstadt, sondern hat einen Bruder, mit dem sie spielen kann."
Den Schilderungen des TV-Experten zufolge habe man zuletzt unzählige Kilometer auf sich genommen, um den kleinen flauschigen Zeitgenossen in die eigenen vier Wände zu holen.
Ralf Schumacher holt Hund aus Südafrika
"George wurde in Südafrika geboren, wir sind Hunderte von Kilometern gefahren und durch wunderschöne Landschaften gereist, um ihn abzuholen. Er ist schon lebhaft und intelligent und so süß", erklärt Ralf die Eingewöhnung des neuesten Mitglieds der Familie.
Die Herzen seiner Community hat Neuzugang George inzwischen schon im Sturm erobert. Innerhalb von nur wenigen Stunden sammelte der Beitrag mit sechs Schnappschüssen Tausende Likes - hunderte Kommentare und Glückwünsche inklusive.
Fast zeitgleich erlebt Neffe Mick (26) dagegen die schmerzhaften und tragischen Seiten am Leben mit Haustier.
Der ehemalige Haas-Pilot muss aktuell den Verlust von Hündin Angie verkraften. "Sie war mein Schatten. Ich werde dich für immer vermissen – meine Angie", schreibt Mick in einem herzergreifenden Post.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa