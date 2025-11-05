Ralf Schumacher und sein Etienne: Aus diesem Grund schweben sie im siebten Himmel

Kapstadt - Jetzt gehen Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (35) den nächsten Liebes-Schritt. Der TV-Experte und sein Auserwählter dürfen sich über ganz drolligen Familienzuwachs freuen.

Mit zahlreichen Fotos macht Ralf Schumacher derzeit auf den flauschigen Neuzugang in der Familie aufmerksam. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Ralf Schumacher

Erst vor etwas mehr als einem Monat hat sich der Bruder von Formel-1-Legende Michael (56) über ein gemeinsames Kind mit seinem Partner geäußert und möglichen Nachwuchs für die Zukunft nicht per se ausgeschlossen.

Jetzt haben die beiden zarte Nägel mit Köpfen gemacht! Denn: Ralf und Etienne sind ab sofort immerhin schon stolze Eltern eines zuckersüßen Welpen.

Über Instagram verbreitete der ehemalige Rennfahrer am Dienstagabend die niedliche Botschaft. "Mit Georges Ankunft im Haus wächst die Familie. Lilly ist nun nicht mehr allein in Kapstadt, sondern hat einen Bruder, mit dem sie spielen kann."

Den Schilderungen des TV-Experten zufolge habe man zuletzt unzählige Kilometer auf sich genommen, um den kleinen flauschigen Zeitgenossen in die eigenen vier Wände zu holen.