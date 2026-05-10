Erstmals seit vielen Jahren: Ralf Schumacher packt über schwere Zeit neben Michael aus
Saint Tropez (Frankreich) - Lange Zeit stand Ralf Schumacher (50) im Schatten seines großen Bruders Michael (57). Doch seitdem der siebenfache Formel-1-Weltmeister nach seinem tragischen Ski-Unfall aus der Öffentlichkeit verschwunden ist, beherrscht eher der 50-Jährige die Schlagzeilen.
Dabei wäre der Ex-Mann von Cora Schumacher (49) lieber unbekannt geblieben. "Man hat keine Privatsphäre mehr. Egal, wo du bist, egal, was du tust: Du fühlst dich beobachtet – und vor allem auch beurteilt. Das ist unangenehm", gesteht der heutige Sky-Experte in der Zeitschrift "Erfolg" und verrät, dass er gerne seine Ruhe gehabt hätte.
Ein Grund, dass der ehemalige Rennfahrer besonders unter Beobachtung gestanden habe, sei natürlich auch sein weltberühmter Bruder gewesen.
"In meinem Fall war es natürlich ein bisschen schwerer, weil ich einen Bruder hatte, der extrem erfolgreich war, der ein Alleinstellungsmerkmal hatte und der auch klar Grenzen setzen konnte – aufgrund seines Erfolgs", so Ralf, der der Meinung ist, dass es bei ihm eine andere Erwartungshaltung gegeben habe.
"Damit muss man umgehen lernen", gesteht der Onkel von Mick Schumacher (27).
Ralf Schumacher lehnt Wünsche ab und wird als arrogant abgestempelt
Ein Problem sei außerdem gewesen, dass wenn er mal Autogramm- und Fotowünsche in der Öffentlichkeit abgelehnt habe, er sofort in eine Schublade gesteckt worden sei.
"Dann heißt es gleich: 'Ist er so arrogant, dass er nicht mal aufstehen und ein Foto machen kann?' Diese Dinge erlebt man", erzählt Ralf rückblickend.
Vor allem enge Vertraute hätten ihm damals sehr geholfen, auf dem Teppich zu bleiben.
"Es macht auch was mit einem, wenn man sehr schnell, in sehr jungen Jahren, sehr erfolgreich wird. Wenn man nicht die richtigen Berater, Freunde, Familie hat, kann das leicht zum Irrweg werden", glaubt der 50-Jährige.
Zudem sei er der Meinung, dass man zunächst gar nicht damit rechne, so im Mittelpunkt zu stehen.
"Das kommt erst mit der Zeit. Der eine geht so, der andere so damit um", gibt Ralf, der in Kürze seinen Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) heiraten wird, abschließend preis.
Titelfoto: Imago / Jan Huebner