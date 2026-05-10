10.05.2026 15:45 Erstmals seit vielen Jahren: Ralf Schumacher packt über schwere Zeit neben Michael aus

Lange Zeit stand Ralf Schumacher im Schatten seines großen Bruders Michael. Doch inzwischen beherrscht eher der 50-Jährige die Schlagzeilen.

Von Florian Fischer

Saint Tropez (Frankreich) - Lange Zeit stand Ralf Schumacher (50) im Schatten seines großen Bruders Michael (57). Doch seitdem der siebenfache Formel-1-Weltmeister nach seinem tragischen Ski-Unfall aus der Öffentlichkeit verschwunden ist, beherrscht eher der 50-Jährige die Schlagzeilen.

Sind nicht nur Brüder, sondern waren auch Rivalen auf der Rennstrecke: Ralf (50) und Michael Schumacher (57). (Archivfoto) © Imago / Jan Huebner Dabei wäre der Ex-Mann von Cora Schumacher (49) lieber unbekannt geblieben. "Man hat keine Privatsphäre mehr. Egal, wo du bist, egal, was du tust: Du fühlst dich beobachtet – und vor allem auch beurteilt. Das ist unangenehm", gesteht der heutige Sky-Experte in der Zeitschrift "Erfolg" und verrät, dass er gerne seine Ruhe gehabt hätte. Ein Grund, dass der ehemalige Rennfahrer besonders unter Beobachtung gestanden habe, sei natürlich auch sein weltberühmter Bruder gewesen. "In meinem Fall war es natürlich ein bisschen schwerer, weil ich einen Bruder hatte, der extrem erfolgreich war, der ein Alleinstellungsmerkmal hatte und der auch klar Grenzen setzen konnte – aufgrund seines Erfolgs", so Ralf, der der Meinung ist, dass es bei ihm eine andere Erwartungshaltung gegeben habe. Bill Kaulitz Erfolg vor Gericht: Bill Kaulitz geht gegen AfD-Mann vor "Damit muss man umgehen lernen", gesteht der Onkel von Mick Schumacher (27).

Ralf Schumacher lehnt Wünsche ab und wird als arrogant abgestempelt