Drei Tage Party: Ralf Schumacher und Partner Étienne machen Traumhochzeit zur TV-Show

München - Der ehemalige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) feiern ihre Hochzeit im Fernsehen . Sky wird an ihrem großen Tag dabei sein, wie der Sender in München mitteilte.

Ralf Schumacher (50, r.) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) feiern ihre Hochzeit im TV. © IMAGO / Bestimage

Ende Mai soll die Serie über die Hochzeit und die Vorbereitungen dazu starten.

"Es ist auf der einen Seite etwas sehr Privates, aber auf der anderen Seite auch etwas ganz Normales", sagte Schumacher bei der Vorstellung der Serie. Die Dokumentation sei "eine Gelegenheit, einfach mal zu zeigen, wie wir leben", und auch, um "gewissen Vorurteilen vorauszueilen".

Bousquet-Cassagne kümmere sich vor allem um die Vorbereitung der Feier. "Aber wir haben den gleichen Geschmack, die gleichen Ideen", betonte der Franzose. Die Feier soll ein ganzes Wochenende dauern - "Freitag, Samstag, Sonntag".

Eine Herausforderung werde der Nachname seines zukünftigen Ehemannes, sagte Schumacher. "Er hat ja schon einen Doppelnamen - und da kommt dann noch Schumacher obendrauf." Das werde bei Hotel- und Flugbuchungen spannend.

Ralf Schumacher - Bruder des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher - hatte im Juli 2024 in einem Instagram-Post seine Homosexualität und Beziehung öffentlich gemacht.