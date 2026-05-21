Hochzeits-News um Ralf Schumacher und Étienne: Für diesen Nachnamen haben sie sich entschieden

Saint-Tropez - Die Hochzeit von Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) rückt immer näher! Zum Start ihrer romantischen TV-Serie haben die beiden in Windeseile eine der wichtigsten Fragen rund um ihre Traumhochzeit geklärt.

Ralf Schumacher (50) und Ètienne Bousquet-Cassagne (36) geben sich in den nächsten zwei Wochen das Jawort. © -/Sky/Elliott Pictures/dpa

Bereits vor einem Monat wurde klar, dass sich Ralf und Ètienne im Rahmen der intensiven Hochzeitsvorbereitungen von einem Kamerateam begleiten lassen.

Und das hat schon früh einen der wichtigsten Momente eingefangen: die zukünftige Namensänderung einer der beiden!

Ausgerechnet während des Besuchs beim Schneider kam das Thema schließlich auf den Tisch. "Wir haben die Frage offen gelassen. (...) Wir hatten das ehrlicherweise nicht thematisiert", erklärt Ralf.

Ein Doppelname sei seiner Erklärung nach schon zum Start der Überlegungen aus dem Rennen gewesen. "Das kommt bei uns jetzt nicht wirklich infrage. Dann wird's eine Endlos-Litanei."

Spätestens die Nachfrage des bemühten Schneiders, welche Initialen in die Anzüge eingraviert werden, brachte Licht ins Dunkle.

"Wird schon so sein. Also machen wir die richtigen Initialen. RS und ES steht dann in dem Fall für Ralf und Étienne Schumacher."