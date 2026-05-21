Hochzeits-News um Ralf Schumacher und Étienne: Für diesen Nachnamen haben sie sich entschieden
Saint-Tropez - Die Hochzeit von Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) rückt immer näher! Zum Start ihrer romantischen TV-Serie haben die beiden in Windeseile eine der wichtigsten Fragen rund um ihre Traumhochzeit geklärt.
Bereits vor einem Monat wurde klar, dass sich Ralf und Ètienne im Rahmen der intensiven Hochzeitsvorbereitungen von einem Kamerateam begleiten lassen.
Und das hat schon früh einen der wichtigsten Momente eingefangen: die zukünftige Namensänderung einer der beiden!
Ausgerechnet während des Besuchs beim Schneider kam das Thema schließlich auf den Tisch. "Wir haben die Frage offen gelassen. (...) Wir hatten das ehrlicherweise nicht thematisiert", erklärt Ralf.
Ein Doppelname sei seiner Erklärung nach schon zum Start der Überlegungen aus dem Rennen gewesen. "Das kommt bei uns jetzt nicht wirklich infrage. Dann wird's eine Endlos-Litanei."
Spätestens die Nachfrage des bemühten Schneiders, welche Initialen in die Anzüge eingraviert werden, brachte Licht ins Dunkle.
"Wird schon so sein. Also machen wir die richtigen Initialen. RS und ES steht dann in dem Fall für Ralf und Étienne Schumacher."
Ralf Schumacher holt Ètienne in seine Familie
Heißt im Klartext: Der Franzose gibt seinen Familiennamen auf und wird neues Mitglied der legendären Schumacher-Familie.
"Ich denke, das war sehr wichtig, weil Ètienne das absichtlich offen lassen wollte und das von mir kommen sollte", schildert der TV-Experte die Beweggründe, in Sachen Nachnamen das Zepter in die Hand genommen zu haben.
Und Étienne? Der kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. "Wenn du es willst, Étienne", lautet die mündliche Absicherung des 50-Jährigen.
"Ja, ist okay", antwortet Étienne mit stillem und heimlichem Grinsen. "Bei Männern ist das okay. (...) Frauen würden dann lieber gefragt werden. Das ist auch wieder ein Beispiel, wo wir beide einfach - ohne Dinge auszusprechen - happy sind, was der andere entscheidet", stellt Ralf klar.
Am 6. Juni soll bei "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" die finale Klappe fallen und die Hochzeits-Episode auf Sky ausgestrahlt werden.
Titelfoto: Lukas Barth-Tuttas/dpa