Homophobe Attacke gegen Ralf Schumacher: Jetzt äußert sich Sergio Pérez zu den Aussagen seines Vaters

Formel-1-Fahrer Sergio Pérez (34) hat sich zu den Aussagen seines Vaters Antonio Pérez Garibay (65) geäußert. © Beata Zawrzel/ZUMA Press Wire/dpa

"Zunächst einmal bin ich mit keinem seiner Kommentare einverstanden", attackiert der Mexikaner am Rande des Las-Vegas-Grand-Prix gegenüber Sky Sports seinen eigenen Vater, nachdem dieser Ralf Schumacher (55) für dessen Kritik an seinem Sprössling angegriffen hatte.

"Ich denke, er hat in dieser Hinsicht einen Fehler gemacht. Ich teile keine seiner Ansichten. Ich kann nicht kontrollieren, was mein Vater sagt, ich kann nur kontrollieren, was ich sage", führt der 34-jährige Red-Bull-Pilot weiter aus.

Denn sein Vater hatte den Bruder von Rekord-Champion Michael Schumacher (55) in einem Podcast des TV-Senders ESPN scharf angegriffen.

Unter anderem zielte der 65-jährige Mexikaner auf die Homosexualität des einstigen Formel-1-Fahrers ab.

"Es gibt einen Fahrer, der in der Formel 1 war und jetzt Journalist ist, der zuerst erklärte, dass Checo schon bei Red Bull raus war, und sich in den Wochen danach outet. Ich weiß nicht, ob er in Checo verliebt war", pestete er.