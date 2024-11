Homophobe Attacke: Vater von Formel-1-Star schießt gegen Ralf Schumacher

Stellt sich stets schützend (und mehr oder weniger hilfreich) vor seinen Sohn: Antonio Pérez Garibay (65, r.). © CHARLES COATES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Der einstige Königsklassen-Fahrer und heutige Sky-Experte hatte im Sommer den Rausschmiss von Pérez junior bei Red Bull gefordert, nachdem dieser mehrere Rennen hintereinander die Punkteränge verfehlt hatte oder gar nicht erst ins Ziel gekommen war.

Dafür erhielt er jetzt, mit einiger Verspätung, die Retourkutsche von Pérez senior - der sich nicht scheute, einen homophoben Beigeschmack in sein Gemecker einfließen zu lassen.

"Es gab so viele Medien, die gesagt haben, dass er in Mexiko schon nicht mehr fährt, oder, dass er in Mexiko Lebewohl sagt. Also sollten sie sich wenigstens entschuldigen", polterte Pérez Garibay im "ESPN Racing"-Podcast zunächst allgemein über die Kritiker seines Sohnes, die den Mexikaner mehrheitlich in der kommenden Saison nicht mehr im Cockpit neben Max Verstappen (27) sehen.

Dann jedoch wurde es persönlich!

"Es gibt da einen Fahrer, der in der Formel 1 war, und der nun Journalist ist, der erst behauptet hat, dass Checo schon bei Red Bull raus ist, und in den folgenden Wochen hat er sich dann geoutet", sagte der 65-Jährige und hinterfragte sogleich die Motivation für Schumachers Kritik an Pérez: "Ich weiß nicht, ob er in Checo verliebt war."

Doch damit nicht genug! "Es gibt viele seltsame Sachen, und man weiß nicht, ob er ein Journalist ist, ob er eine Frau ist, oder ein Mann", fuhr Pérez Garibay fort.