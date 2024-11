Nach homophober Attacke: So eiskalt reagiert Ralf Schumacher auf den Eklat!

Seit der Saison 2019 ist Ralf Schumacher TV-Experte für Sky. © IMAGO / Andreas Beil

Seit Jahren kämpft Sergio Pérez neben Dreifach-Weltmeister Max Verstappen (27) um Aufmerksamkeit im Team von Red Bull.

Wenige trauen dem Mexikaner zu, dem Holländer wirklich Paroli bieten zu können. Auch Ralf Schumacher hat seine Zweifel!

Der Sky-Experte hatte sich zuletzt im Rahmen des Mexiko-Grand-Prix dazu geäußert, dass der 34-Jährige aufgrund schlechter Leistungen vermutlich seinen Hut nehmen und das Team verlassen könnte. Gerade bei dessen Vater kamen die Aussagen aber überhaupt nicht gut an.

"Es gibt da einen Fahrer, der in der Formel 1 war, und der nun Journalist ist, der erst behauptet hat, dass Checo schon bei Red Bull raus ist, und in den folgenden Wochen hat er sich dann geoutet", polterte der 65-Jährige und mutmaßte sogar, dass Ralf sogar in seinen Sohn verliebt gewesen sein könnte.

Jetzt aber kontert Ralf! Via Instagram schreibt der ehemalige Rennfahrer: "Ich würde auch zu 100 Prozent hinter meinem Sohn stehen und versuchen zu helfen. So macht man das als Vater. Was den Style betrifft, wäre ich anders, aber wir kennen Herr Perez mit all seinen Emotionen."