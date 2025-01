Ralf Schumacher auf Wolke sieben: So romantisch verbringt er seinen Urlaub mit Étienne

Unter der Sonne Südafrikas lassen es sich Ralf Schumacher (49) und Freund Étienne (35) aktuell richtig gut gehen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Ralf Schumacher

Gerade erst am Wochenende hatte der Bruder von Formel-1-Legende Michael Schumacher (56) mit seiner besseren Hälfte bei "Klein gegen Groß" im Rampenlicht gestanden.

Kaum runter von der TV-Bühne scheint der Rheinländer seine Sachen gepackt und sich in die Sonne verzogen zu haben - nach Kapstadt!

Von dort schickte Ralf am Sonntagabend sonnige Grüße in die deutsche Heimat. "Wir haben einen wunderbaren Tag an der Westküste von Kapstadt verbracht. Reiten in den Dünen und am Strand war ein tolles Erlebnis", schreibt der Wahl-Franzose über seine Erlebnisse am Traumstrand.

Passend zu den Urlaubsgrüßen zeigt sich das Paar mit breitem Grinsen in einer ausführlichen Fotogalerie - damit auch bloß jeder der Fans ein kleines Stück vom Südafrika-Kuchen abbekommt.