Wo sie feiern, wann sie sich trauen, was sie sich wünschen: Erste Details zur Schumacher-Hochzeit enthüllt
Saint-Tropez (Frankreich) - Der Countdown läuft: Am kommenden Wochenende wollen sich Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) in Saint-Tropez endlich das Jawort geben. Obwohl das Paar bei den Vorbereitungen von TV-Sender Sky für die vierteilige Doku-Serie "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" begleitet wird, waren Details zur Traumhochzeit bislang nicht bekannt – bis jetzt.
Angeblich planen Schumacher und Bousquet-Cassagne nämlich eine mehrtägige Mega-Party im französischen Küstenort, in dem sich ihr Leben zu einem Großteil des Jahres abspielt. Das berichtet die BILD-Zeitung unter Berufung auf eigene Informationen.
Demnach starten die Feierlichkeiten bereits am Freitag in einem bekannten Beach Club in Saint-Tropez. Über 100 Gäste aus aller Welt sind dazu eingeladen.
Die Trauung selbst wird dann am Samstag im Standesamt der Gemeinde stattfinden, die Hochzeitsfeier ab dem Abend in einem noblen Jachtclub.
Mit einem gemeinsamen Brunch am Sonntagvormittag im Schumacher-Anwesen findet das Party-Wochenende schließlich den krönenden Abschluss.
Geschenke wünscht sich das Paar derweil nicht von seinen Gästen. Stattdessen bitten Schumacher und Bousquet-Cassagne um Spenden für ein Tierheim, das sie selbst seit einiger Zeit unterstützen sollen.
TV-Sender Sky begleitet Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne bei ihrer Traumhochzeit
Auf Einblicke der Hochzeit müssen die Fans allerdings noch ein paar Tage warten. Erst in der vierten und letzten Folge der Sky-Serie "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" am 6. Juni wird die Feier gezeigt. Die vorigen Folgen zeigen das Paar hingegen bei den Vorbereitungen, der Suche nach einer passenden Location, der Auswahl der Eheringe und im gemeinsamen Alltag.
Die Serie steht seit dem 21. Mai auf Abruf bei Sky und WOW bereit, am Donnerstag (28. Mai) erscheint die zweite Folge, am 4. Juni Folge drei.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/ralfschumacher_rsc (Screenshots, 2)