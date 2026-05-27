Wo sie feiern, wann sie sich trauen, was sie sich wünschen: Erste Details zur Schumacher-Hochzeit enthüllt

Saint-Tropez (Frankreich) - Der Countdown läuft: Am kommenden Wochenende wollen sich Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) in Saint-Tropez endlich das Jawort geben. Obwohl das Paar bei den Vorbereitungen von TV -Sender Sky für die vierteilige Doku-Serie "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" begleitet wird, waren Details zur Traumhochzeit bislang nicht bekannt – bis jetzt.

Ralf Schumacher (50, r.) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) wollen am kommenden Wochenende in Saint-Tropez den Bund der Ehe eingehen. © Instagram/ralfschumacher_rsc (Screenshot)

Angeblich planen Schumacher und Bousquet-Cassagne nämlich eine mehrtägige Mega-Party im französischen Küstenort, in dem sich ihr Leben zu einem Großteil des Jahres abspielt. Das berichtet die BILD-Zeitung unter Berufung auf eigene Informationen.

Demnach starten die Feierlichkeiten bereits am Freitag in einem bekannten Beach Club in Saint-Tropez. Über 100 Gäste aus aller Welt sind dazu eingeladen.

Die Trauung selbst wird dann am Samstag im Standesamt der Gemeinde stattfinden, die Hochzeitsfeier ab dem Abend in einem noblen Jachtclub.

Mit einem gemeinsamen Brunch am Sonntagvormittag im Schumacher-Anwesen findet das Party-Wochenende schließlich den krönenden Abschluss.

Geschenke wünscht sich das Paar derweil nicht von seinen Gästen. Stattdessen bitten Schumacher und Bousquet-Cassagne um Spenden für ein Tierheim, das sie selbst seit einiger Zeit unterstützen sollen.