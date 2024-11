Ran-Moderator erhält Schock-DM auf Instagram – und hält Fan vom Suizid ab

Also sprach er mit der Person, versuchte ihr gut zuzureden. "Das schlimmste, was ihr im Leben tun könnt, ist das Leben aufzugeben", wandte er sich an die Community.

"Da hat sich meine Stimmung schlagartig verändert und ich habe gecheckt, über was für dumme Dinge ich mich aufrege." Einem Mitglied der "Pillenarios"-Community – also der Podcast-Hörer – würde es sehr schlecht gehen. Und der Fan wolle sein Leben beenden.

In dem NFL -Podcast "Die Pille für den Mann", den er zusammen mit Moderator Carsten Spengemann (52) veröffentlicht, berichtete er am Freitag von dem Abend, als er eigentlich nur "Assassin's Creed" spielen wollte.

Kennt auch die dunklen Momente im Leben: Football-Podcaster und Moderator Carsten Spengemann (52) © Georg Wendt/dpa

Bei der Seelsorge habe er auch den Fan anrufen lassen. "Die Person hat sich dann gemeldet und hat geschrieben, wie sehr es geholfen habe, über das Thema zu reden."



Er habe sich dazu entschieden, es zu thematisieren, denn jeder kann mal in so eine Situation geraten, in der man "dunkle Gedanken" hat. Er selbst durchlebte auch schon ähnliche Momente.

Das wichtigste sei, dass man sich jemandem anvertraut "Bitte auf keinen Fall aufgeben. Niemals. Es ist niemals eine Lösung", so der Wahl-Münchner.

"Das war jetzt die wichtigste Botschaft des Podcasts. Damit ist alles andere sekundär", unterstrich Spengemann daraufhin den Appell seines Podcast-Partners.

Er selbst sei – so umschrieb er es – auch schon an dem Punkt gewesen, an dem der Fan am Donnerstagabend stand. Und wiederholte: "Es ist keine Schande da anzurufen."