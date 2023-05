Rap-Fans total verblüfft: So eine Lockenpracht hatte dieser Glatzkopf früher

Frankfurt am Main - Auch wenn das Foto bereits fast 50 Jahre alt ist, so ist doch unverkennbar, wer darauf zu sehen ist: das Frankfurter Rap-Urgestein Moses Pelham (52)!

Seine Fans kennen das Frankfurter Rap-Urgestein Moses Pelham (52) eigentlich nur mit seiner signifikanten Glatze. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Der Musiker, Produzent und Deutschrapper der ersten Stunde teilt ja häufiger am sogenannten "Throwback Thursday" Fotos aus seiner Vergangenheit mit der Community auf Instagram.

Zumeist sind das allerdings Bilder aus seiner Karriere als Teil der legendären Hip-Hop-Formation Rödelheim Hartreim Projekt, der Soul-Gruppe Glashaus oder eben als Solokünstler.

Ab und zu dürfen sich die Fans aber auch über Material aus Moses' Kindheit und früher Jugend freuen - wie jetzt mal wieder.

"Throwback Thursday!", schreibt der 52-Jährige kurz und knapp zu dem Foto, das ihn als süßen kleinen Fratz mit rotem Pulli und einer schwarz-weiß karierten Latzhose zeigt. "Ca. 1975" lautet die ungefähre Zeitangabe: Klein-Moses war also etwa vier Jahre alt.

Der Junge hält freudestrahlend eine Kindergitarre in den Händen. Der Hang zur Musik wurde ihm also offenbar schon in die Wiege gelegt.