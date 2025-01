Rapper Fler stinksauer über CDU-Werbeclip: Große Aussprache im Bundestag!

Rapper Fler (42) und CDU-Politiker Philipp Amthor (32) trafen sich im Bundestag, um über einen heiklen Werbeclip zu reden. © Screenshot Instagram: Fler

CDU-Politiker Philipp Amthor (32) machte in dem Clip auf die Energiepolitik seiner Partei aufmerksam. Hierbei bediente er sich nicht nur an den Inhalten des Wahlprogramms, sondern auch an einem Auftritt des Rappers.

"Was merk' ich, Alter? Genau, natürlich merke ich: 'Shit, die Energie geht weg'", beginnt der Werbeclip mit einem Ausschnitt aus einem Interview mit Fler. "Tja, ohne Energie geht es nicht. Deshalb müssen wir in Deutschland in der Energiepolitik mal dafür sorgen, dass wir nicht aus allem aussteigen", führte Amthor anschließend fort.

Dabei war die Nutzung seines Videos überhaupt nicht mit Fler abgesprochen. "Ich hatte davon gar nichts mitbekommen, bis eine Freundin mir das geschickt hat", offenbarte er vor wenigen Tagen gegenüber BILD.

Bisher sei er immer gefragt worden, wenn jemand den Interview-Ausschnitt benutzen wollte. "Deshalb war ich erst einmal sehr sauer, als ich das gesehen habe. Ich kenne Philipp Amthor nur aus dem Fernsehen", ergänzte der Rapper.