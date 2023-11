Reality-Girl erzählt von ganz besonderem Schwimmbad-Besuch

Reality-Darstellerin Jessica Delion (24, Love Island) veröffentlichte kürzlich ein TikTok-Video, in dem sie von einem besonderen Schwimmbad-Besuch berichtete.

Von Florian Gürtler

Trier - Manche Frauen stellt ein Schwimmbad-Besuch vor sehr spezielle Herausforderungen. Reality-Darstellerin Jessica Delion (24, "Love Island" 2022) sprach dies in einem am gestrigen Dienstagabend veröffentlichten TikTok-Video an und fragte frech: "Wusstet ihr das?🤔"

Jessica Delion (24) wurde im letzten Jahr als Kandidatin der Datingshow "Love Island" zu einer Person des öffentlichen Lebens. Auf Instagram hat sie mehr als 47.000 Follower, auf TikTok sind es mehr als 365.000 Abonnenten. © Montage: Screenshot/Instagram/jessicadelion Der Clip, der am heutigen Mittwochmorgen bereits rund 6600 Likes erhalten hatte, gehört zu einer Reihe von TikTok-Einträgen, in denen die 24-Jährige aus einem kleinen Ort bei Trier in Rheinland-Pfalz über ihr Leben als Frau mit Trans-Hintergrund berichtet. "Es gibt Dinge über Trans-Girls, die komplett anders sind, als Du denkst", begann das Statement der Rheinland-Pfälzerin mit polnischen Wurzeln. "Wir Trans-Girls gehen nicht auf die Männer-Toilette", zählte sie als Erstes auf. Denn in dem Wort "Trans-Girl" oder "Trans-Frau" stecke ja auch das Wort "Frau" drin. Promis & Stars Patricia Blanco hat die Faxen dicke: "Er soll mich in Frieden lassen" Passend dazu lautete der zweite Punkt in Jessicas Aufzählung: "Trans-Girls sind keine Männer, die sich als Frauen verkleiden". Damit griff die 24-Jährige ein Stereotyp auf, welches oft von transfeindlichen Personen benutzt wird, indem sie nicht zwischen dem biologischen Geschlecht und der auch psychologisch und gesellschaftlich geprägten Geschlechtsidentität unterscheiden. Sich auf die Geschlechtsidentität beziehend bekräftigte Jessica Delion in ihrem TikTok-Video, dass Frauen mit Trans-Identität Frauen seien. Danach sprach sie als dritten und letzten Punkt das Thema "Schwimmbad-Besuch" an.

Jessica Delion über die Schwierigkeiten bei einem Schwimmbad-Besuch für manche Trans-Frauen

Am späten Dienstagabend veröffentlichte Jessica Delion (24) ein TikTok-Video, in dem sie über ihr Leben als Frau mit Trans-Hintergrund berichtete. © Montage: Screenshot/TikTok/jessicadelion "Können Trans-Girls ins Schwimmbad gehen?", begann die ehemalige "Love Island"-Kandidatin mit einer rhetorischen Frage. Danach bezog sie sich auf eine spezielle Gruppe von Frauen mit Trans-Identität: "Für viele Trans-Girls, die noch nicht alles hinter sich haben, kann das schwierig sein", erklärte die 24-Jährige. Jessica meinte damit solche Frauen, die noch keine geschlechtsangleichende Operation an sich haben durchführen lassen. Promis & Stars Netflix-Star leidet an bösartigem Hirntumor! Deswegen komme manchmal "dieser gute Freund hier zum Einsatz" - dabei hielt sie eine Rolle Klebeband in den Fokus der Kamera. Dies helfe Trans-Frauen ohne geschlechtsangleichende Operation oftmals, sich bei einem Schwimmbad-Besuch wohler und sicherer zu fühlen.