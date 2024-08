21.08.2024 06:40 Reality-Girl Linda erhält fiesen Kommentar und schlägt zurück

Reality-Darstellerin Linda-Caroline Nobat (Beauty and The Nerd) gab ihren Fans via Instagram Tipps zum Abnehmen und erhielt deshalb einen fiesen Kommentar.

Von Florian Gürtler

Hanau - Schon bei "Der Bachelor" und im RTL-Dschungelcamp stellte Reality-Darstellerin Linda-Caroline Nobat ("Beauty & The Nerd") ihre verbale Schlagfertigkeit mehrfach nachdrücklich unter Beweis. Am Dienstagabend fand die 29-Jährige erneut einen Anlass hierfür. Sowohl bei "Der Bachelor" als auch bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sorgte Linda-Caroline Nobat (29) mit ihrem leicht erregbaren Gemüt für Trubel. © Screenshot/Instagram/iamlindadt Das Model aus Hanau nahe Frankfurt am Main hatte zuvor in einer Instagram-Story vom Montagabend ihren Followern einige Tipps zum Abnehmen gegeben. Anlass hierfür war der Umstand, dass sie viele Nachrichten erhalten habe, in denen sie gefragt worden sei, wie sie in letzter Zeit so viel abnehmen konnte. Ein Instagram-Nutzer nahm dies zum Anlass, der 29-Jährigen einen sehr unhöflichen Kommentar zu senden, den Linda - versehen mit ihren Erwiderungen - in einer Story veröffentlichte. Promis & Stars "Mausi" schießt gegen Lugner-Witwe: "Hätte meinen Mann nicht liegen lassen" Der Verfasser des Kommentars bemerkt am Anfang, dass der Reality-Darstellerin "mehr Gewicht" angeblich besser gestanden habe. Reality-Darstellerin Linda-Caroline Nobat: "Lieben wir" Die 29-Jährige veröffentlichte in einer Story einen äußerst anmaßenden Kommentar von einem Instagram-Nutzer zusammen mit ihren Erwiderungen. © Screenshot/Instagram/iamlindadt Danach wird der Text übergriffig: "Mit Deinem Kinn kannst Du aktuell ein Brötchen aufschneiden" (alle Zitate wurden redaktionell angepasst), ist dort zu lesen. Zwar setzt der Verfasser hinzu, dass die Botschaft "nicht böse" gemeint sei, nur um dann zu behaupten: "Wenn Du mehr abnimmst, werden auch Deine Brüste mehr hängen." Linda-Caroline Nobat verfasste hierzu zwei Textblöcke als Erwiderung. "Warum sich Menschen immer dazu berufen fühlen, anderen zu sagen, wie sie leben sollten und was 'besser' für sie ist, wird mir immer ein Rätsel bleiben, und natürlich ist es auch nie böse gemeint 🤡. Lieben wir." Promis & Stars US-Star startet ungewöhnlichen Aufruf und sucht Vater-Tochter-Gespann Im zweiten Textblock heißt es: "Fühle Dich frei, meinem spitzen Kinn, meinen hängenden Brüsten und meinem dünnen Arsch zu entfolgen 🤝🏾." Für Lindas Maßstäbe sind diese Formulierungen überraschend höflich. Die 29-Jährige erklärte erst kürzlich, dass sie ihr mitunter aufbrausendes Temperament inzwischen besser zügeln könne. Sie genieße lieber "die elegante Version meiner selbst, die ich zu 90 % meines Lebens lebe und verkörpere".

Titelfoto: Screenshot/Instagram/iamlindadt