"Fame Fighting": Steigt Reality-Kratzbürste Linda in den Boxring?

Als Reality-Darstellerin trat Linda-Caroline Nobat (29) schon bei "Der Bachelor" und im Dschungelcamp auf. Auch als Playmate sorgte das Model schon für Schlagzeilen. © Montage: Screenshot/Instagram/iamlindadt

Der Event, bei dem im kommenden November diverse Reality-Sternchen in den Boxring steigen und gegeneinander antreten sollen, sei gegenwärtig "scheinbar in aller Munde", ließ das Model aus Hanau bei Frankfurt am Main ihre Fans in einer Instagram-Story in der Nacht zum heutigen Sonntag schriftlich wissen.

Aus diesem Grund wolle sie sich nun klar dazu äußern.

In einer zweiten Story folgte ein ausführlicher Text, der mit folgender Formulierung begann: "Es gibt einige Dinge, die Ihr mich im Fernsehen niemals tun sehen werdet."

Dazu zählten neben körperlicher Intimität auch bezahlte Boxkämpfe, setzte Linda hinzu.

Zudem verfasste die 29-Jährige ein längeres Statement mit ihrer persönlichen Einschätzung zu boxenden Promis.