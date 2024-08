Reality-Paar fast ein Jahr zusammen: Ist Paulina Ljubas noch glücklich mit ihrem Tommy?

Mit ihrem jetzigen Freund sei das nun allerdings ganz anders, beteuert die Reality-Diva: "Mit Tommy bin ich durchgängig glücklich und muss mir keine Sachen schönreden, die eigentlich nicht in Ordnung sind."

Zwar sei sie auch in ihren anderen Beziehungen - unter anderem war sie mit den TV -Prolls Henrik Stoltenberg (27) und Yasin Mohamed (33) zusammen - glücklich gewesen. "Aber leider immer nur kurzzeitig", meint Paulina jetzt.

"Ich bin so dankbar, endlich den Mann gefunden zu haben, der genauso ist und mit dem ich genauso sein kann, wie es mir immer gewünscht habe", gerät Paulina im Hinblick auf den " Temptation Island "-Star ins Schwärmen.

Bei Instagram hat Paulina verraten, wie gut die Beziehung mit Tommy läuft. © Bildmontage: Instagram/paulina_ljubas (Screenshots)

Eine Sache macht Paulina dabei besonders glücklich: Die Harmonie, die zwischen dem Paar herrscht! "Wir sind einfach beide sehr kommunikative Menschen und reden immer direkt über alles", erklärt die ehemalige "Ex on the Beach"-Kandidatin.

Dadurch würden weder Missverständnisse noch Streits zwischen dem Pärchen entstehen - sehr zur Freude der 27-Jährigen, die sich in der Vergangenheit liebend gern heiße Diskussionen im Fernsehen mit ihren Partnern geliefert hatte.

Heute habe sich das aber geändert, meint sie nun: "Mir fehlt es gar nicht, mich mit jemandem anzuschreien - auch, wenn ich das früher manchmal ganz gut fand."

Inzwischen würde sie ihre Streitlust besser kanalisieren können, fügt die Reality-Bekanntheit mit einem Augenzwinkern hinzu: "Streiten tue ich mich nur noch mit Leuten im Fernsehen."