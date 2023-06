Reality-Star Diogo Sangre bestätigt Liebes-Aus: "Habe gemerkt, dass ich frei sein muss"

Diogo Sangre (28) und Julia traten auf Events als Paar auf, doch damit ist nun endgültig Schluss. (Archivfoto) © TAG24

In Formaten wie "Temptation Island" (2020), "Ex on the Beach" und "Are You The One?" (beides 2021) hat sich Diogo einen beachtlichen Ruf als Bad-Boy-Casanova erarbeitet.

Dabei scheute der volltätowierte Motorrad-Fan nie davor zurück, vor der Kamera Küsse und andere Zärtlichkeiten mit einer Vielzahl an Frauen auszutauschen. Nach seiner "Sommerhaus der Stars"-Teilnahme (2022) und anschließenden Trennung von Vanessa Mariposa (30) tat er dies zuletzt im Rahmen der RTL+-Doku "The Real Life - #nofilter" mit seiner Partnerin Julia.

Doch die gehört nun ebenfalls der Vergangenheit an! Knutschten sich der Portugiese und die brünette Beauty damals noch medienwirksam durch einen Thailand-Urlaub, so hatte es sich zurück in Köln ausgeflirtet.

Sämtliche Pärchen-Fotos verschwanden von Diogos Profil. Jetzt bestätigte er auch gegenüber "Promiflash", dass er und Julia getrennte Wege gehen.